中國科學考察船「向陽紅03」被發現在印度洋東面海域進行秘密探測，船隻蒐集到的資料懷疑會被中國政府用於軍事用途，包括用來提升潛艇的導航及反追蹤能力。

《Naval News》報道，中國科學考察船「向陽紅03」近來在印尼水域夜間航行時，沒有廣播自身位置，引起爭議。報道又指該船是在蒐集水文資訊及水下繪測，探測活動範圍約達50萬平方公里，資料除了民用外，也可能包含了軍事用途，例如有助於潛艇航行及減少被雷達追蹤到的機會。

報道認為，在中國擴展海軍潛艦能力之際，東印度洋算是中國特別感興趣的水域之一，根據追蹤船隻航行線路的資料顯示，這並非「向陽紅03」首次出現在該水域，以往亦有其他中國船隻在這一片海域考察。

中國官媒環球網批評「印度有人疑心病又犯」，稱印度對中國在印度洋的科學考察、捕魚活動非常關注，去年8月印度海軍還長時間跟蹤一艘進入印度洋的中國遠洋考察船。

中國國家海洋局轄下有4艘「向陽紅」系列的遠洋科學考察船近2年特別活躍。1月15日，有報道指印尼曾發現「向陽紅03」闖入其管轄的巽他海峽（Sunda Strait），進行未經批准的海洋活動，並3度關閉自動識別系統（AIS）。由於印尼漁民去年12月在塞拉亞島（Selayar Island）打撈到疑是中國製的「海翼」自動水底載具（AUV），懷疑中國正收集該區的水文資料，令人懷疑中國科學考察船進入印尼水域與失去該自動水底載具是否有關。

《Naval News》／台灣《自由時報》

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