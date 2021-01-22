「武漢封城一周年，這些失去親人的群體好像是不存在的，因為你聽不到這些聲音、聽不到他們的經歷。」在武漢封城的76日間，如實紀錄圍城生活的內地學者艾曉明近日接受本報專訪，稱縱使會被懲罰，也想說出事實，因為這是每個人該做的事。一年過去，她感受到封城間離去的性命化成數字，符號後的故事彷彿不再存在，「我們絕不允許它重來，就有一個信念，我們必須紀錄它給我們帶來的痛苦。」

「我也用電鍋煮口罩，不然又有甚麼辦法呢？」（艾曉明武漢日記，去年2月1日）

艾曉明，68歲，廣州中山大學中文系退休教授，退休後回老家武漢照顧父親，比起方方，艾可說是更令官方頭痛的學者，拍過《烏坎三日》紀錄片、調查過汶川地震的豆腐渣工程，曾獲法國西蒙波娃女性自由獎。她對本報回想去年身處武漢，指自己直到封城前，才知道病毒早已兵臨城下，「我自己知道是我在鍾南山說後，網上所有人都轉發消息，一直到封城。23號，三天之內，市民是沒有辦法做到生活準備的，馬上藥店口罩就賣完了。」那段日子，事情來得急，醫療系統很快崩潰，「2月份的20天，每天都是大量的死亡、求助、醫院向社會求助的消息，看到大量的人進不了醫院，醫院裏頭沒有防護服，很多東西都沒有，這個是讓人感覺到很痛苦的。」

「一直寫到天要黑了，也感覺很冷了才停筆。如果不做這件事，我無法釋放李醫生之死給我帶來的情感衝擊。」（艾曉明武漢日記，去年2月8日）

李文亮是一個象徵，至今他的微博仍是中國人的「哭牆」，最後一則帖文有過百萬人次留言，「李文亮去世的那一天，所有的人都非常的痛苦，都覺得應該做點事。在當時來講，李文亮吹哨的聲音，若被我們聽到，也許我們就得救了。」艾曉明認為，說真話，讓身處的環境更好，是每個人的責任，「為甚麼我知道接受採訪有風險，我還是接受採訪，其實我就想到，今天接受採訪的人都是李文亮，李文亮是死了，但是李文亮要做的事情是沒有做完的。」

「噩耗成了日常，快樂倒是稀有。誰還會是一個快樂的人？」（艾曉明武漢日記，去年2月11日）

武漢有近4,000人死於武漢肺炎，但艾曉明眼中，留下來的人卻要一直承受痛苦，「從數字上來講，死一個、一千個、一萬個，也就是數字而已，但是對每個家庭來講，在父母眼中、在子女眼裏，那個痛苦不是一個數字可以想像的。」艾父在封城時離世，死因雖不是武漢肺炎，但過了一年，內心還是難受，「當時像我弟弟也不能回來送別，他們在外地也不能坐飛機，它也是痛苦，也是不正常的情況。」艾說，她在武漢遇到一個家庭，母親因武漢肺炎離世、父親亦有後遺症，她向出版社推薦過，但是卻被告知「武漢疫情的事，碰都不能碰」。

「再則，還有一種反省：他人履行了責任，自己是否盡到責任了呢？」（艾曉明武漢日記，去年4月8日）

從封城到解封，用了76日，但人心的枷鎖至今仍未解封，「創傷後遺症也包括一種冷漠，這個冷漠包括對公共事務的冷漠、對他人痛苦的冷漠，和我們對正常生活的冷漠，有些人慢慢習慣了一種自保的狀態，不再覺得我們有社會交流的需要。」艾曉明擔憂，如果這樣的冷漠延續，失去對職能部門的監督，日後人民餘下的只有隔離和自保。