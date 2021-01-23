中國電訊設備製造商華為遭美國全面封殺的危機尚未解除之際，繼續借助創辦人任正非的個人言論「發功救亡」，一方面稱讚美國「仍然是世界的科技燈塔……我們仍然要一切向先進的人學習」；另一方面則與力主科技自主創新的國家主席習近平唱反調，強調在前沿領域的引領性尖端技術上，「沒有全球共同的努力是不行的」，更稱自己不贊成「片面地提自主創新」。

華為的官宣「華為心聲社區」昨日刊登任正非早前的一封內部通信，當中特別提到，華為在1990年代搭上數碼化列車，在電子技術上構建了優勢，產品與服務也獲得成功，但「這只是資訊領域的很小一部份」，華為還不清楚未來的應用，雖然公司和許多數學家、電子工程師，以及全世界頂尖大學合作，並在電子通訊聯接技術領域剛有突破，卻又面臨現實的壓力。

任正非指出，時代證實華為過去的「戰略偏斜」，是不完全正確，其能力很不符合現實生存與發展的需求，但有信心、有決心活下來，會堅持自強與國際合作來解決目前的困境。

任正非期勉員工，不要因「美國一時打壓」而沮喪，放棄全球化的戰略。他直言，不贊成片面地提自主創新，因為在中國只有在非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能，在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力方向，因此「沒有全球共同努力是不行的」。

任正非又說，華為雖是美中貿易戰遭打壓的頭號目標，但華為「不以此灰心、也不會怨恨」。他指出，美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」，而華為在美國的制裁下，更表現出求生欲望，讓公司變得更振奮。

任正非在信中指出，華為過去30幾年的戰略假設，是「依托全球化平台，聚焦一切力量，攻擊一個城牆口，實施戰略突破」，但現實卻不符理想，並迫使華為「必須全面靠自己打造產品」，然而，這卻和華為的「能力與戰略極大的不匹配，是我們最薄弱的環節」，相當於逼華為從小學生要「快速跳級再跳級到博士」。

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