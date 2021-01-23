美國總統拜登剛上台，其候任財長耶倫（Janet Yellen）日前表明，不會短期內撤銷對華關稅，更會加強與盟國合作，共同對付中國的不公平經濟行為。有中國學者警告，要警惕美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍，甚至演變成具軍事色彩的美日印澳四邊對話，成為全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡。

中國人民大學國際關係學院教授李巍接受內媒訪問時指出，估計拜登上台頭半年，其經濟政策主要在三方面，一是通過宏觀經濟政策助推美國經濟的疫後復蘇；二是通過科技產業政策捍衞美國的技術領先地位；三是採取綠色新政應對氣候變化。

由於美國財政支出佔GDP比重已處歷史較高水平。如果拜登提出的1.9萬億美元（約9.7萬億港元）財政支出計劃付諸實施，美國的財政赤字將達到歷史新高。美國出現通脹和債務違約的概率正在激增。

李巍指在此背景下，認為美國主動採取大規模對華「金融戰」的可能性較低。反而美國會更希望中國幫助他們穩定金隔和財政，至少不要大規模拋售美債。

科技方面，李巍認為拜登政府肯定會採取更聰明、更有效的對華科技戰略。他預期，拜登政府未來可能採用供應鏈排除手段，保證關鍵產品供應鏈由美國和盟友提供，跨國供應鏈特別是高科技產業供應鏈要建立在盟友的範圍內，減少對中國的依賴。

目前拜登最關心的是醫療領域供應鏈的安全問題，疫情結束後，還會進一步延續到電氣、人工智能、5G和量子計算等方面。

他強調，中國最應該警惕的是，美國未來可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍。例如，建立一個供應鏈體系，將中國排除在美國和盟友領導下的供應鏈之外。

李巍指出，拜登的外交團隊很多也是奧巴馬時期的舊人，他們締造了「亞太再平衡」戰略。即使拜登未必再度使用「亞太再平衡」這一概念，但在加強印太地區的盟友合作方面，與奧巴馬並無二致。

李巍強調，美國若將供應鏈合作充實到具軍事色彩的美日印澳四邊對話，並將這一對話機制升級，將越南、新加坡、南韓等經濟、安全和意識形態夥伴納入，締造一個全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡，這種局面是中國最需要防範的。

《新京報》

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