兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周五（22日）新增107宗確診個案，其中本土感染個案佔90宗，分別是黑龍江56宗，河北15宗，吉林13宗，上海3宗，北京3宗。境外輸入確診有17宗，分別是上海8宗，山西4宗，江蘇2宗，湖南1宗，廣東1宗，四川1宗。大陸累計確診88,911宗，4,635人死亡。台灣累計確診881宗，死亡7宗。

河北昨日新增15宗本地確診中，石家莊佔11宗，其中10宗涉及藁城區。當局公佈新增病人詳情，其中一名67歲、家住藁城區的婦人，在她丈夫本月7日確診後，被送往隔離，先後進行10次病毒檢測，至前日進行第11次檢測時才出現陽性，昨日被確診，現已轉到石家莊市人民醫院建華院區，當日診斷為確診病例。

石家莊當局宣佈，為防止人員流動，今日起進行分區分級管理，其中，除了病例最多的藁城區、新樂市，被當局要求正定縣、裕華區、高新區、長安區按高風險地區管理，7個中風險地區則禁止民眾離開社區、村莊。至於其他低風險區的民眾則可恢復正常生活，但原則上亦不能到其他區縣，防止交叉感染。

北京昨日新增3本土確診病例，病人都是來自大興區天宮院街道融匯社區，在過去兩日分別進行病毒檢測，結果呈陽性，最終昨日被確診。

北京市當局指，目前疫情形勢複雜，仍要時刻繃緊疫情防控工作。轄區涵蓋中南海等黨政機關要地的北京西城區，因有武肺患者曾在市中心活動，自昨日起與相鄰的東城區進行為期兩天的全區居民核酸檢測。而北京昨日新增3宗本地確診，患者全屬大興區天宮院街道融匯社區。

由於北京截至昨日的16宗確診個案中，活動範圍廣，涉及大興、西城、海淀等多個城區，外界估計北京可能再要進行全市大檢測，對此，北京市疾控中心副主任劉曉峰僅向內地媒體表示「目前還不太方便回答」。

大興區感染病例所在區域居民，近日進行檢測時，除了要接受咽喉拭子及血清檢測，還要接受肛門拭子取樣。有專家表示，研究發現部分感染者的糞便或肛門拭子核酸陽性持續時間，比上呼吸道持續時間更長，增加肛門拭子採樣可提高檢出率，減少漏診，但專家卻認為，採集肛門拭子不夠方便，目前只對隔離點等重點人群使用。

大陸昨日（22日）疫情以黑龍江最嚴重，新增56宗本地感染個案，當中40宗屬綏化市望奎縣，而所有新確診患者中有29宗是無症狀感染者轉確診。另外，黑龍江同日新增無症狀感染37宗。吉林衞健委通報，指昨日新增13宗本地感染個案，分別是長春7宗和通化6宗。另外，無症狀感染新增52宗。

農曆新年將至，內地大批民眾計劃回鄉過年，國家衛健委今日再次回應民眾回鄉問題。當局強調從外地回到農村的民眾，要持有陰性的病毒檢測，回鄉後則要進行14日「居家健康監測」。當局強調，居家健康監測並非隔離，民眾要監察自己體溫及其他症狀，減少非必要不外出。在1月28日後回鄉的民眾，則要在回鄉後第7及14進行兩次病毒測試。

國家衞健委／華商報／《中國新聞周刊》

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