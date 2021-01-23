台灣寒舍集團董事蔡伯府昨晚因身體不適送院後猝死，而其父親、寒舍創辦人蔡辰洋於2016年1月15日，因心肌梗塞同樣突然去世，終年66歲。蔡辰洋最讓人津津樂道的兩件事，就是「美食」與「收藏」，尤其是盛極一時的北京圓明園獸首，就傳出有4件珍藏曾在他手中。當時流散在海外的獸首僅5件，蔡辰洋就擁有猴、牛、虎、馬等4件。後來，已故賭王何鴻燊輾轉投得豬首和馬首，並轉贈予中國官方。

曾經被14億中國人視為歷史象徵，甚至是國寶的「圓明園大水法十二生肖銅獸首」，當時蔡辰男與蔡辰洋兄弟，就經手過4件，曾以16萬美元（約124萬港元）投得，後來行情足足翻了4倍之多。

據了解，十二牛肖銅獸首是清朝乾隆年間修建在圓明園的十二生肖報時噴泉的裝飾品，均為人身獸首，以盤坐姿態分別列在噴泉左、右，各自代表十二時辰輪流報時，1860年後流到國外。

1985年，一位美國古董商人在加州私人住宅內無意中發現其中的牛、虎、馬首銅像，並以每尊1,500美元（約11,628港元）低價購得。蔡辰洋則是先在1987年的紐約蘇富比的拍賣會上看中圓明園的猴首，透過電話競投，以13萬美元（約100萬港元）拍下猴首，1989年，在倫敦蘇富比拍賣會上，更一口氣拿下牛首、虎首和馬首。其中馬首是以約25萬美元（約194萬港元）投得。

2000年，香港進行牛首、虎首、猴首銅像的拍賣，最後虎首由蘇富比以1,400萬港元拍出，猴首和牛首則在佳士得春拍上分別以740萬港元、700萬港元。值得一提的是，目前，牛、虎、猴、豬、馬5件青銅獸首已分別在2000年、2003年，以及2007年由愛國人士出資搶救回國，收藏於保利藝術博物館。去年12月1日，馬首銅像更正式回歸圓明園，成為第一件回歸圓明園的流失海外的重要文物。

據傳，曾經擁有3件圓明園珍寶的中國保利集團老闆，曾經在寒舍集團看到馬首銅像，向蔡辰洋提出高價收購，但遭蔡當場婉拒，原因是蔡當時堅持只賣給中國人而使買賣未果。後來，蔡辰洋在接受媒體訪問時，曾經表示，他覺得這些獸首可以被華人買回來，應該很有意義。

至於收藏獸首，蔡辰洋曾表示，當時是積於好玩的心態，並不是要投資，而且是單純地覺得中國東西被人搶去，要拿回來的念頭；也因為一般人覺得豬沒那麼好，所以他當時不買「豬頭」，但事後回想，仍相當遺憾，不過後來，陸續出現牛、虎等獸首，他都快、狠、準購入。

蔡家兄弟蔡辰洋與蔡辰男由金融首富淪為開古董店，當時在文林北路的「寒舍」就是他們重新出發的起點。短短3年間，寒舍先是購入趙孟頫《四體千字文手卷》，收購價達53萬美元（約408萬港元），當時創下中國書法成交紀錄，接着又以187萬美元（約1,442萬港元）拍回屬於國寶集的《元人秋獵圖卷》，同樣創下中國繪畫拍賣最高紀錄，一舉讓寒舍打響名號。

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