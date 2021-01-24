兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周六（23日）新增80宗確診個案，其中本土確診佔65宗，分別是黑龍江29宗、河北19宗、吉林12宗、上海3宗、北京2宗。其餘15宗為境外輸入個案，分別是廣東5宗、上海3宗、山西2宗、天津1宗、遼寧1宗、江蘇1宗、陝西1宗、甘肅1宗。大陸累計確診88,991宗，4,635人死亡。台灣累計確診884宗，死亡7宗。

北京有民眾向當局投訴，指有醫療機構拒診來自中、高風險疫區的病人，當地市衞健委證實事件，表示已經約談相關醫院的負責人，要求改善，當局更稱會持續監督，以確保及時救治病人。

北京市衞健委副主任李昂昨證實，確實有民眾透過市民熱線投訴，指有醫院拒收病人，當局已派人約談涉事的醫療機構負責人，他強調，市內醫院不得隨意停止手術、延誤治療、推諉拒收急危重症病人，可是，李昂未有透露涉及拒收病人的醫院名單。

有網民在微博上稱：「現在北京的三甲醫院大部分都存在這個問題！」部份民更透露部份出現醫院的名稱：「北京天壇醫院對於順義大興的病人根本就不收！」「同仁醫院都不讓進，說行程碼裏有河北，必須滿21天才能進去。」有網民更稱，這並非北京的單一問題：「廣州也一樣啊，省人民醫院，低風險地區的，因為發熱，哪個診室都不接！」

北京新增的2宗本土確診個案，其中一人居於大興區天宮醫院街道融匯社區，另外1人則來自大興區天宮醫院街道雲立方社區，兩人均於本月22日出現發燒等症狀，昨日被確診。北京衞健委表示，今日起不會再公布病人的年齡和性別，以「保護病人私隱」。

原文網址：https://www.881903.com/news/china/2376125

昨日新增本土病例最多的是黑龍江省，昨日新增29宗本土確診個案，其中綏化市望奎縣佔26宗，哈爾濱市利民開發區佔3宗；同時新增51宗無症狀感染者。

河北省新增19宗本土確診個案，有17宗來自石家莊市，年紀最小的患者僅4歲，最大的為90歲。其餘2宗來自邢台市，其中一名23歲男患者是南宮市銅鑼灣壹號院社區居民，本月10日的核酸檢測結果呈陰性，15日被轉到集中隔離點隔離觀察，及後分別於18日、19日、20日、21日接受4次核酸檢測結果均為陰性，至22日檢測結果轉為陽性，23日證實確診；另一名63歲男患者是南宮市西丁辦事處西乞家莊村居民，本月3日、5日、11日分別接受3次核酸檢測結果均為陰性，至14日檢測結果呈陽性，23日轉為確診個案。另外石家莊市亦新增1宗本地無症狀感染者。

廣東昨日則新增5宗境外輸入確診病例，其中深圳市佔2宗，均來自非洲莫三鼻給；佛山市佔1宗，來自科威特；肇慶市佔1宗，來自尼日利亞；江門市佔1宗，來自莫桑比克。另外新增1宗本土無症狀感染個案，該名34歲趙姓男子是入境隔離酒店的工作人員，酒店曾經接待來自南非的旅客。

國家衞健委／河北日報／北京日報／新浪微博

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