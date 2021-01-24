河南濟源市委書記張戰偉在機關食堂掌摑下屬，引發全國震驚，他雖被當局免職，但卻同時引發各地露官員的惡行。繼有民眾公開內蒙古有司法局長，明言要公安對老弱殘孕者「往死裏打」後，甘肅省紀委監委近日播放反腐宣傳節目，披露定西市時任市委書記張令平，在辦公室內喪鬧提出反對意見的國土局長，要他從辦公室滾出去。

甘肅省紀委監委的反貪節目提到，2013年甘肅發生6.6級地震後，省政府決定將白銀市靖遠縣一塊土地安置災民，工程由定西市負責。定西市時任市委書記張令平推薦與自己有利益關係的八冶建設集團，將安置房工程交給該集團承辦。

災民在2015年8月遷入新居，但住了一年，有幾百戶陸續出現地面和牆身裂縫、排水不暢等問題。村民白小紅說：「搬遷是好事情，但是這個工程弄的這個房子不太好，常年四季有水，稍微有點雨就積水，由於這個地方低麼，水出不去，積水這麼深。」災民不斷投訴，承辦商維修幾次敷衍了事。從2015年入住到2018年，問題一直沒有徹底解決，引發居民多次上訪。

甘肅省住房和城鄉建設廳工作人員張敬仲說：「這個院坪從這下沉的，跟這個房屋的牆中間已經出現了開裂現像。雨水從這個縫子進去以後，黃土最害怕見水，一見水就會產生沉降。」

紀錄片旁白表示，7,000多名村民在地震中失去家園，有的還失去親人，卻因公職人員的失職失責，讓這些災民在天災之後又遭遇人禍。隨後，甘肅省紀委監委介入調查，對13名責任人追責問責，定西市時任委書記張令平隨之落馬。

八冶建設時任董事長李萬福和張令平曾在同一國企共事近20年，私交密切。張令平走入官場，先後擔任金昌市、定西市主要領導，李萬福每逢年節都會送錢送禮，有時一出手就幾十萬元（人民幣；下同）。這次，張令平將災民安置房項目也交給了八冶建設，但由於災民安置項目沒有利潤可圖，八冶建設就將工程違規外判，層層分銷判給一些不合規格的公司。

雖然張令平沒有從這次的安置房項目中直接牟利，但和李萬福這層關係，是他監管不力的重要原因。當時有不止一家職能部門在現場監管，但也都流於形式，對於出現的問題從未上報，甚至根本沒有發現。

張令平憶述：「有市上建設局派的工作組，有岷縣的工作組，有漳縣的工作組，這麼多人在那兒都沒有把這個現場（監管好），現場出現分包問題，現場出現質量問題，這個沒有及時發現。」「推卸責任，老想着把這些人推到白銀（市）就完事了，當時自己這個主導思想，7,000多人就劃到你白銀了，你白銀就負責去了。」他把災民看作「包袱」，把工作看作「甩包袱」，災後更漠視居民的生活需要。

張令平負責推動定西國際商貿城，2014年，他和天津一集團洽談後簽訂合作協議，同意以每畝不超過20萬元（約24萬港元）的價格出讓土地使用權，以吸引該集團來投資建設這個商貿城。當時周邊同類土地出讓價至少40萬元（約48萬港元）一畝，低價出讓國有土地是嚴重違反國家法律法規的。

定西市國土局時任局長顧興泉提出反對，表示無法按此協議辦理，張令平隨後竟然謾罵、批評、威脅，甚至停發國土局工作經費等各種手段，來迫使顧興泉服從。他說：「我就說不能辦這個事情。當時他就罵讓我從辦公室滾出去，你們這個不能辦那個不能辦，那你們能幹啥？後來就是大會小會批評，再一個就說是要免我的職，撤我的職，還親自給財政局局長打電話，（讓他）把國土局的經費停掉。現在後悔就是即使別人那麼侮辱我，我還把事辦了，我現在最大後悔就是這個！」

顧興泉最終屈服領導的壓力，讓國土局違規辦理出讓手續。這宗土地出讓造成國有資產嚴重流失達上億元，顧興泉和張令平均涉嫌構成濫用職權罪，最終都被立案調查。

環球網

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