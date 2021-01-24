台灣中央流行疫情指揮中心宣佈，周日（24日）新增5宗武漢肺炎個案，其中3宗為境外輸入，分別來自南非及美國，其餘2宗為本地確診，屬衞生福利部桃園醫院的院內感染群組，令該群組累計增至15人確診。台灣至今累計889宗確診個案，7人不治。

中央流行疫情指揮中心表示，來自南非的輸入個案為一名台籍40多歲男子，去年1月在南非工作，本月7日返台，持有乘機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，22日自費採檢，24日確診。另外2宗均來自美國，包括一名台籍50多歲女子及一名美籍30多歲男子，前者長期居住美國，本月20日返台，持有乘機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，至22日出現發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，於24日確診；後者則於台灣工作，去年11月下旬曾返回美國，本月19日再次,到台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至公司宿舍居家檢疫，至22日出現發燒、頭痛症狀，24日確診。

本地確診方面，其中1人為桃園醫院一名60多歲的出院男病人，本月8日至11日期間因其他疾病住院，16日至18日期間有出疹，求醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，測量體溫後發現發燒即隔離採檢，至24日確診；另一宗為一名60多歲女性，是上述男患者之同住家人，曾於本月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，至24日確診。指揮官陳時中表示，該男患者是民眾要提高警覺的個案，強調目前正進行疫情調查，需釐清感染來源。

另外，不少民眾為趕回家過年而選擇提前返台隔離，桃園國際機場於本月22日至24日間入境人數累計達10,737人，並預料至26日前每天平均入境2,000人。機場現已調派逾900輛防疫計程車接送旅客，並提升防疫規格，將63個入口縮減至20個，且設置紅外線測溫儀量體溫。台灣鐵路則宣佈，禁止在台北車站大廳飲食，並將飲水機關閉，以免造成防疫漏洞。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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