（更新：內容）內地各省市的地方人大陸續開會，並且公佈各地的經濟增長。其中廣東省省長馬興瑞今日表示，全省去年生產總值（GDP）超過11萬億元人民幣（下同，約13萬億港元），「年均增長6%」，可是，單是去年GDP增長僅2.3%。上海市長龔正則指出，受到去年第一季經濟負增長6.7%拖累，去年全年經濟增長僅有1.7%，但他預期經濟今年將會反彈，可望增長超過6%。

馬興瑞今早發表政府工作報告時特別避重就輕，強調全省GDP從2015年的7.5萬億元（約9萬億港元），增至去年的超過11萬億元，「年均增長6%」、「總量連續32年位居全國第一」。去年他在政府工作報告中提及，2019年全省GDP為10.5萬億元（約12.5萬億港元）、比前年增加6.3%，他聲言今年目標經濟增長，回復至6%以上。

不提經濟增長，馬興瑞在工作報告中，特別提及助香港防疫。他表示，廣東將會全力防控境外輸入，「大力支持香港防疫工作，穩妥有序恢復粵澳人員正常往來，以及強化粵港及粵澳的聯防聯控」，不過，他不但未提及任何具體措施，亦未鬆口何時會恢復粵港的通關安排。目前，從香港到廣東的旅客，除要持有24小時內的武漢肺炎陰性檢測證明，入境後要接受14+7日的隔離。

馬興瑞又提及，今年提出深入實施「廣東強芯」行動，大力發展數碼經濟，加快在集成電路、工業軟件、高端設備等領域補缺陷，精準實施省重點領域研發計劃、重大基礎研究項目、粵港粵澳科技創新聯合資助計劃、瞄準人工智能、區塊鏈、量子科技、生命健康等領域，加強研發攻關，加快培育未來產業。

多名港區政協委員都前往廣州列席會議。港區政協委員、香港中文大學創新創意創業中心總監林至穎表示，廣東省政協開幕前21天（1月2日）已抵達珠海，開始14天的集中隔離。隨後，他入住廣州一酒店，並按照規定進行會議之前的DNA檢測，「從抵達珠海至今，我先後做了7次核酸檢測」。

上海亦今日舉行市人大會議。龔正在政府工作報告中表示，面對武漢肺炎疫情及全球經濟衰退影響，上海市去年首季生產總值大幅下滑，之後逐季回升，全年生產總值增長1.7%，公共預算收入在更大規模減稅降費的情況下下降1.7%。城鎮調查失業率穩定在4.4%以內。居民消費價格上漲1.7%。

龔正說，上海發展新動能持續釋放。工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值的比重提高到40%。數字經濟蓬勃發展，軟件和訊息服務業營業收入增長12%以上，新一代訊息技術產值增長6.2%。日均新設企業1,665戶、增長12.8%。

至於爆發武漢肺炎疫情的湖北省，今日亦舉行省人大會議，湖北省省長王曉東在政府工作報告稱，他表示去年經濟下降5%，今年主要預期目標，是要令全省生產總值增長10%以上，城鎮新增就業70萬人以上，居民收入穩步增長，糧食產量保持在500億斤以上。

綜合報道

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