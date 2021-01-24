深圳鹽田法院去年12月底，向12名被指偷越邊境的港人判刑，除了2名未成年被捕者獲遣返香港外，其餘10人分別判監7個月至3年。有犯人家屬今日完成21日的檢疫期，理論上可開始預約探監。有內地律師指，判決生效後，家屬可到看守所按程序預約探視，如當事人已轉到監獄服刑，則會由監獄通知，每月可以探望的日子。

曾獲郭子麟家屬委託的內地律師藺其磊向《蘋果》解釋，正常探視，一般時間也不會超過半小時，每月也只可探視一次。他說，如當事人刑期不超過3個月，會直接在看守所執行，不會轉送監獄。而判決生效後，一般會在轉送監獄前可以安排家屬會見當事人一次。

藺其磊指，一般案件在判決生效後，法院會通知看守所，家屬只要連繫看守所預約便可探監。他認為，12港人案應該會是統一安排好，如准家屬探監，只要按程序到看守所辦理便可。探視時間一般在半小時內，他表示因內地相關規定不太嚴謹，「不知道會不會因涉及港人延長一點」。

探訪次數方面，藺其磊指，如在看守所服刑，可每個月探監一次，家屬也可向當事人存錢。如刑期超過3個月要轉送監獄，獄方會在十天或一個月內通知家屬「每個月的幾號可以探監」。

另一有份協助12港人的內地律師任全牛指，具體的探視安排，例如能帶甚麼東西需要詢問看守所，但據其所知因防疫理由，外界應不准帶東西入看守所，而相信在探視過程中會有人監視，不能講被關在看守所內的事。

由於李子賢、郭子麟等8名港人遭判刑7個月，而他們在宣判前已被秘密拘押逾4個月，換言之餘下刑期很可能在看守所服刑。至於被指「組織他人偷越邊境」的鄧棨然及喬映瑜，分別判囚3年及2年，則將會轉送深圳監獄囚禁。

至於家屬預約探視的具體程序、規定及次數，以及在疫情下是否需視像會面等，《蘋果》今早多次致電鹽田看守所、深圳監獄及深圳司法局查詢，但均無人接聽。

10名被判在深圳服刑的港人中，監囚7個月的李子賢，其母親和大姑姐，以及郭子麟母親，本月3日已持核酸檢測陰性報告到深圳，今日是21日隔離檢疫期滿，可以正式預約探視在鹽田看守所的李子賢和郭子麟。李子賢父親日前向《蘋果》表示，看守所方面指在今日確認可以探監後，指每個月可探訪兩次，每次一小時。

李子賢母親早前向《Now》新聞台證實，其子的官派律師已收到判決書，即代表李子賢沒有就判決提出上訴。而她則可在隔離期滿後到看守所預約探視。

《蘋果》記者

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