《彭博》報道，以親中立場聞名的德國經濟暨能源部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），已去信呼籲台灣政府，為德國「處境艱難」的汽車產業提高晶片供應，還點名指明要台積電的晶片。阿爾特邁爾指，當前半導體晶片短缺正危及德國汽車產業復甦，從而危害全球經濟回春，要求台灣政府向台積電明確傳遞這訊息。他過去被指為維護德國商界的利益，往往淡化中國違反人權與構成的安全挑戰。

台積電回應則表示，這事將是公司的首要考量，並表示會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。

尚有11人失聯待救

山東煙台棲霞市西城鎮笏山金礦1月10日發生爆炸事故，造成22人受困。今日（24日）救援人員從早上11時13分，在4中段救出1名身體極度虛弱礦工後，陸續再在5中段救出10名礦工，至今11名與救援人員取得聯繫的礦工已全部獲救。尚有11名失聯礦工仍在搜救中。事故發生於本月10日，造成22名工人被困礦井，當局至少動員17支救援隊和1支消防隊，約633人搜救。

台網民以101大樓外牆照片回應

日籍太空人野口聰一昨天在Twitter上發文，附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照，這是他第二次從太空站拍攝台灣，引發不少網民熱議。網友留言說：「好漂亮！」「我以為是雪！」「感謝二度拍攝台灣。」「雲海很漂亮！」「台灣跟日本就是兄弟一樣，台日友好。」有網友留言附上一張台北101大樓外牆映上「日台友情」文字的照片相呼應。

綜合報道

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