內地人權律師常瑋平因揭露扣押期間遭酷刑逼供，家人還被陝西寶雞市國保8次到深圳威脅，妻子陳紫娟今（24日）表示，已把兩封控告信送達寶雞市人民檢察院，得到的回覆只有一句話：「經審查，公安機關均在依法辦理之中」。她批評，檢察院未履行法定職責，令人失望。

陳紫娟表示，昨天收到了之前向寶雞市人民檢察院檢察長邢志堅的回覆，只說公安機關正在處理中，「對我提出調取監禁期間錄像等訴求沒有任何答覆」。

常瑋平曾代理多宗愛滋病和性別就業歧視案件，去年1月20日，他被捲入「廈門聚會案」，在西安住所遭公安帶走，常妻接到國保大隊的電話，指其丈夫因「危害國家安全」，已經被指定居所監視居住。隨後，常的律師執業遭吊銷，去年1月21日一度獲釋回家。去年10月，常瑋平自拍影片指，在10天被指定監居期間，24小時被鎖在「老虎凳」上遭公安酷刑折磨。之後，他又被當局帶走，再次在指定居所監視居住，原因是他在網上披露遭受的酷刑情況。

上月，常瑋平的父母在當地公安局門外抗議，並且身掛寫有「反酷刑救我兒」、「依法與兒共同生活」的大字報抗議，但不到5分鐘，便衣公安把兩人連同隨行的常瑋平岳父推進大廳，常瑋平姐夫則被押送到派出所。至今，常的父母被軟禁在家，無法與外界聯絡。

維權網

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