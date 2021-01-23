台灣寒舍集團董事蔡伯府突然離世令人錯愕，而其父親，同因心肌梗塞於2016年過身的寒舍創辦人蔡辰洋，則因收藏古董、藝術品而聞名。蔡家上世紀80年代因違法放貸等弊案，財產被當局查抄，蔡辰洋受牽連，家產盡沒。惟他私人珍藏的一批古董傢俬和印石，包括壽山石，極品田黃，得以倖免。蔡辰洋靠該批珍藏，創立寒舍古董，東山再起。

一度擁圓明園四獸首

最令世人傳為佳話的是1987年紐約蘇富比秋季拍賣，成立僅一年的寒舍以16萬美元（約124萬港元）買下圓明園十二生肖銅獸首的猴首（圖），創下當時清代雕像的拍賣紀錄。1989年，蔡又在倫敦蘇富比一舉買下牛、虎、馬三獸首，其中最貴的馬首，價值25萬美元（約193萬港元）。流散在海外的獸首僅五件，蔡就擁有猴、牛、虎、馬等四件。後來已故賭王何鴻燊輾轉投得豬首和馬首，2007年馬首的成交價為6,900萬港元，是蔡購得時的35倍，何其後將該兩件文物轉贈中國。

十二牛肖銅獸首是清朝乾隆年間修建在圓明園的十二生肖報時噴泉的裝飾品，1860年英法聯軍之役後流到國外。目前，牛、虎、猴、豬、馬5件青銅獸首已分別由愛國人士出資搶救回國。蔡辰洋愛好古董、藝術品收藏，集團旗下寒舍艾美酒店亦以藝術酒店為定位。

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