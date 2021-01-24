名字同樣名叫「丁真」，也是來自四川藏族，但兩人的命運大不同。國際組織人權觀察（Human Rights Watch）近日報道，四川省19歲藏人僧侶丁真‧尼瑪（Tenzin Nyima）上月兩度被當地政府關押入獄後，疑遭酷刑虐待，最終傷重身亡。人權觀察呼籲，中共政府應針對此事展開調查與追責。

藏族女作家唯色昨在Facebook發文將丁真‧尼瑪與近日被內地網民追捧的網紅扎西‧丁真比較，她寫道：「他（丁真‧尼瑪）才19歲，比丁真小一歲。他的家鄉在甘孜藏族自治州石渠縣，離丁真的家鄉理塘不遠，都屬於康北這個範圍。他們還有兩個相同之處，名字裏都有Tenzin，他的名字也可以寫成：丁真尼瑪。他們都是藏人。」

人權觀察22日表示，丁真‧尼瑪於2019年11月9日與其他3名藏族僧侶，因當地政府強迫遊牧民族跟當地居民稱讚政府的「脫貧政策」，決定發動示威抗議。他們在四川省甘孜藏族自治州的政府辦公室外派發傳單，並高喊西藏獨立的口號，隨即遭當地警方拘捕、關押。

當地政府去年5月釋放丁真‧尼瑪，但是到8月11日，他再次因為上網上分享自己被捕的新聞，及與在印度的人聯絡，再次被拘捕。2020年10月初，監獄的警察聯絡丁真‧尼瑪的家人，表示出於「健康原因」，要他們將丁真‧尼瑪接回家。

流亡海外的藏人表示，丁真‧尼瑪從監獄返家後，已經無法說話，也無法移動身體，他身上有嚴重的傷勢，並出現急性呼吸道感染。他的家人推斷，這些症狀顯示丁真‧尼瑪在關押期間，可能受到酷刑虐待，並有營養不良的情況。

2020年10月9日，丁真‧尼瑪被送到成都一間醫院，當時已經失去知覺。人權觀察獲得的一份醫院報告顯示，他在被家人接回家之前的10天已處於危急狀態。醫院向他的親屬表示，在醫院展開治療前，他的家屬必須去募集治療所需的4萬元人民幣（約4.8萬港元）資金。丁真‧尼瑪在醫院住了幾個星期後，醫生宣佈他的傷勢過於嚴重已無法治療，所以讓他出院。

2020年12月1日，丁真‧尼瑪的家人將仍處於昏迷狀態的他送進了甘孜州的一間醫院，醫生以他的病情已過於嚴重為由讓他出院。不過，醫療報告顯示，丁真‧尼瑪當時已經全身癱瘓，病情嚴重。他在親屬接他回家後不久就死亡。

人權觀察表示，中國警察和監獄當局經常虐待囚犯，並且實施酷刑，這樣的情況在少數民族地區更為嚴重；因而，該組織呼籲中國政府應即時調查丁真‧尼瑪遭受酷刑的指控，並追究施暴者責任，當局亦應根據中國已加入的《聯合國禁止酷刑公約》，向丁真‧尼瑪的家人提供賠償。

人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）說：「中國政府又一次把任意拘留變成了死刑判決，他們應該追究所有殘殺西藏僧人丁真‧尼瑪的人。」

除了丁真‧尼瑪之外，還有5名藏人僧侶於2020年11月10日與11月12日遭四川省石渠縣中級人民法院判刑，當中一個名叫求排的20歲藏人僧侶，以煽動分裂國家罪判監4年，另一名20歲的藏人僧侶所扎，則以同一罪名被判監3年。上月14日，有4名藏人僧侶與2名當地少年因散播與2019年11月四川省甘孜藏族自治州的一場示威行動，被政府判刑1至2年，他們的年齡介乎16至23歲。

根據人權觀察統計，在2019年11月甘孜藏族自治州爆發示威行動後，當地政府共逮捕了30人，其中包括僧侶與平民。政府在當地部署武警，除了在街上巡邏外，還進行軍事演習。

地方官員還在當地的寺廟舉辦為期兩周的政治教育會議。到上月底，除了最終受審的7人之外，其他人已被釋放。理查森說：「年輕藏人被關押的這種緊急案件，已促使聯合國專家呼籲國際社會建立一個機制來監督中國嚴重侵權的行為。如果國際社會不針對丁真‧尼瑪之死展開追責的話，會導致中國出現更多令人震驚的侵權行為。」

人權觀察／Facebook

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