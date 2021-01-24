（更新：內容）美國新政府上台後，國務院首次就與台灣關係發言。國務院在聲明中表示，中共不斷增加對台的軍事施壓，憂慮會影響區域和平及穩定，強調會繼續深化與台灣的聯繫，而且會確保台灣可維持足夠的自我防衞能力。在美國對北京對台施壓發聲的同時，共軍戰機今早再派5架次飛機，再闖台灣空域。

國務院在美東時間23日發表的聲明中表示，美國注意到中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國，呼籲北京當局停止對台灣的軍事、外交和經濟打壓，並與台灣民眾透過民主方式選出來的民意代表，進行有意義的對話。

國務院重申，美國將與朋友和盟友站在一起，以促進印太地區的共同繁榮、安全和價值觀，強調包括加深國與台灣的聯繫，美國將繼續按照台灣民眾的願望和最大利益，以和平方式解決兩岸問題。

美國重申，將會遵守《三個公報》，《台灣關係法》和《六項保證》的長期承諾，繼續協助台灣維持足夠的自我防衞力量，美國對台灣的承諾是堅定不移，並會會為維護台灣海峽及整個地區的和平與穩定作出貢獻。

美國國務院對中共施壓發聲，或與解放軍飛機不斷闖入台灣空域有關。繼解放軍飛機昨日在兩小時內，7次派機闖入台灣西南空域後，台灣媒體報道，今早7時09分、7時45分、8時08分、8時20分、8時28分，連續五度有解放軍飛機襲擾台灣西南空域，高度分別在6,000至9,000米，台灣空軍飛機在空中警戒，並五度廣播驅離。

這是美國新政府上台後，國務院首次就台灣發表聲明。在新政府上任前，有分析認為美國總統拜登的對華立場較特朗普有彈性，短期中美關係會稍為緩和，可是，另一個觀點則認為反華已經成為美國社會的共識，即使新政府上台後，亦可能無法改變美國兩黨的共識。

美國國務院網站

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