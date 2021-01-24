中美關係持續緊張，加劇雙方在太平洋的軍事較量，且中國近年海軍實力提升，引發美國高度戒備。美國智庫「戰略和預算評估中心」（CSBA）近日發出的報告分析，中國雖坐擁全球最大規模海軍，但缺乏海外基地提供遠距離戰備維護，美國也將更重視台灣的戰略地位，但台灣需要加強不對稱戰爭的準備，並與日本強化軍事合作。

另外，解放軍連續兩日多次派軍機擾台，今日（24日）清晨先後派遣2架運-8反潛機、2架蘇愷-30戰機、4架殲-16戰機、6架殲-10戰機及1架次運-8技偵機，共15架軍機飛入台灣西南空域，創下今年解放軍一日內軍機擾台機種及數量最多的紀錄，而且闖入台灣空域的軍機中，有12架屬於戰機，武嚇意味濃厚。台灣軍方則派遣空中巡邏兵力應對，又七度廣播驅離，並利用防空飛彈追蹤監視。

解放軍軍機昨日（23日）亦在3個多小時內，8次派機闖入台灣西南空域，共涉13架次，刷新單日紀錄。台媒報道，今早7時09分、7時45分、8時08分、8時20分、8時28分及9時30分，連續六度有解放軍飛機飛入台灣西南空域，高度分別在6,000至9,000米，台灣空軍飛機在空中警戒，並五度廣播驅離。美軍印太司令部今日證實，昨日派出航空母艦戰鬥群進入南海，以確保區內航行自由及促進海上安全，這是今年首次同類行動。

美軍印太司令部在Twitter證實，羅斯福號航母戰鬥群，昨日駛入南海，執行海上安全行動，涉及海上打擊演習、海空部隊協調戰術訓練等，聲稱是次屬例行行動，目的是促進海上安全及讓盟友與夥伴安心。

網上有追蹤戰艦動向的賬戶則指，上述航母戰鬥群昨日兵分兩路，羅斯福號由呂宋海峽，神盾驅逐艦芬恩號則由都洛海峽駛入南海。

中國擁世界最大規模海軍

美國智庫SBA報告指出，中國擁有世界最大規模的海軍，但同時也面臨一個窘境，即相較於美國，北京在海外沒有專業船舶工人，以及現代化維護設備，維持艦隊遠離本土的戰備狀態，這弱點將是中國成為全球軍事強國的絆腳石。

台灣民進黨立委王定宇表示，雖然中國已在東非吉布提（Djibouti）建立一個海外基地，並且也正嘗試於非洲東海岸和南太平洋以商業手段（如一帶一路）設立基地，但中國必須承擔這些商業手段帶來的成本（為非洲小國建立水壩、機場、海港等基礎設施），而這些成本總和可能遠比美軍的維持費更高。

王定宇提到，中國和這些提供基地的國家，也欠缺如同美國和美方盟友之間的信任基礎。近30年以來，與俄羅斯的友好關係促使中國戰略轉向海洋，但中國最直接的挑戰就是位處第一島鏈的台灣。

CSBA報告認為，美國會為此提升對台灣的軍售質量，並頻繁地派出高級官員出訪台灣，不過台灣也需要修正其國防理念，例如減少投資大型傳統武器系統，更專注於不對稱作戰，並與加強與日本的軍事合作，應對中國的威脅。

美日防長確認釣島適用於《日美安保條約》

另外，美國退役四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）周五（22日）獲參議院以93票贊成、2票反對，通過成為國防部長，他今日與日本防衞大臣岸信夫通電話，雙方確認釣魚台適用《日美安全保障條約》第5條，即若對日本領土的攻擊，將引發美國的行動。兩人亦就中國發展東海與南海勢力、北韓研發核武器及彈道導彈等議題交換意見，並就日美持續保持合作達成共識。日本傳媒指，奧斯汀表達希望早日訪問日本。

奧斯汀在早前的參院聽證會時表明，急速擴軍的中國是美國最大威脅，將爭取強化與日本等印度太平洋地區盟國的合作來抗中。他又指美國將竭盡所能，確保中國不會作出入侵台灣的決定，他強調美國多年來對台灣的支持「堅若磐石」，上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣擁有自我防衞能力。

中印開第９輪軍長級會談

中印邊境方面，印度媒體《周日衞報》（Sunday Guardian）網報道，中印兩軍在相隔逾兩個月後，於今早召開第9輪軍長級會談，商討如何緩減兩軍的對峙局勢。報道引述印軍消息人士指，會議由中方主持，在東拉達克的楚舒爾地區的摩爾多舉行，首要目標是避免兩軍再有摩擦。中印雙方自去年中爆發數十年來最嚴重流血衝突後，再發生多次摩擦，並互相在邊境增兵對峙，已舉行8輪軍長級會談企圖緩和局勢，但未有明顯進展。中印對上一次軍長級會談已是去年11月6日。

Twitter／共同社／台灣《蘋果新聞網》

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