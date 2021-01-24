繼鄧小平後，習近平成為第二名在香港出版書籍的中共領導人。香港聯合出版（集團）有限公司本月20日，為習近平在香港出版3本繁體中文書，包括《之江新語》、《習近平談「一帶一路」》及《論堅持全面深化改革》。中聯辦副主任盧新寧盼讀者感悟習思想，融入國家發展大局。

新華社報道指，《之江新語》是習近平主政浙江期間，「對中國特色社會主義、國家治理體系和治理能力的理論探索和實踐創新」，繁體中文版有助港澳和海外讀者了解「習近平新時代中國特色社會主義思想及其孕育、形成、發展的歷史軌迹」；《習近平談「一帶一路」》收錄習近平關於「一帶一路」建設的42篇文稿，有助港澳讀者「更好理解和參與『一帶一路』建設」；《論堅持全面深化改革》則收錄相關論述文稿72篇，有助港澳讀者「全面參與粵港澳大灣區建設、進一步融入國家發展大局」。

中聯辦副主任盧新寧表示，盼港澳讀者從3本著作中，感悟「習近平新時代中國特色社會主義思想」的豐富內涵、理論價值和實踐意義，深度融入大灣區建設和國家發展大局。

這是繼鄧小平後，再有中共領導人在香港出版個人著作。《鄧小平文選》曾兩度在香港出版；毛澤東的《毛澤東語錄》及《毛澤東選集》雖然未有在香港大規模正式出版，但香港出版社印發的版本曾廣為流傳；江澤民和胡錦濤曾在大陸出版過文選，但沒有官方組織的公開資料顯示，2人著作曾在香港出版發行。

中央社／新華社

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