香港佐敦封區後居民獲派物資包，有居民不准落樓取物資一度在窗邊大叫救命，有網民揶揄信奉印度教、佛教或伊斯蘭教的南亞人竟獲分發到罐頭午餐肉，究竟「食定唔食好？」有記者則留守酒店用物資包的食材炮製「部隊鍋」果腹。吉林省通化市就不如佐敦居民般幸運，因疫情「封城封戶」，有居民聲言已面臨斷糧。通化市副市長蔣海燕今（24日）對「市民生活物資配送不及時、不到位」道歉，稱「人力緊缺」有關。

截至本月23日，吉林通化市這一波武漢肺炎疫情已累計確診140宗，若加上無症狀感染者已超過200宗。通化市人口約36萬人。通化市的疫情防控指揮部18日曾發出通知，要求社區、村等封閉管理；交通嚴格管控，除運輸必要物資，嚴禁車輛進入城區；全市娛樂場所暫停營業。

官方昨晚再發出「關於為廣大居民提供生活必需品免費配送服務」通告，指義工將協助代購配送服務。但有當地網友在微博抱怨，防疫人員人數不足，根本配送不過來，「已經有很多人家吃不上飯」，並質問如果小孩需要奶粉、老人需要吃藥的該怎麼辦。

有通化網友還稱，其居住的社區，每一戶都貼上了封條、不准出門。由於封戶太突然，來不及儲備物資，雖然官方稱有開放網上訂購、義工配送物資，但下單了兩天都沒有收到任何蔬菜。還有居民留言：「能理解當初武漢人民的境地了，現在的我感覺沒人管了，自生自滅。」

通化市今早召開疫情防控新聞發佈會。通化市副市長蔣海燕就目前市民生活物資配送不及時不到位問題致歉。她表示，當前疫情防控需要社區組織幹部和工作組在一線職守，造成人力緊缺。目前，市區內已有800多名義工全力為市民配送物資，「我們將盡最大努力提升配送能力，補上市民生活物資供應」。

中央社

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