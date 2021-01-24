內地官員的官威，實在相當驚人！內蒙古呼倫貝爾市司法局局長董仕民近日在維穩會上教訓公安的錄音被公開，會上他揚言：「有的地方公安不為成功找辦法，只他Ｘ為失敗找理由，歲數大的不能打，這個糖尿病的、高血壓的、孕婦等等不能打，我告訴你，必須打往死裏打，死了我負責！」事件曝光後，董局長回應辯稱，被公開的錄音「是拼湊而成」的。

翻查該呼倫貝爾市信訪局的新聞稿，董仕民曾任該市信訪局黨組書記、局長，曾獲下屬讚揚他工作總結「全面明確細緻」。近日，他以司法局局長身份在維穩會上爆粗辱罵公安，又指導對老弱殘孕採取暴力手段，鼓勵「照死裏打」；他更向公安「傳授經驗」：「必須把這些人都拘了，拘十天之後都寫了保證書、悔過書，效果非常好！」董局長為了不要惹麻煩上身，還提出兩大指引：「一必須打，第二不能死在監獄裏，死在監獄裏，那你得考慮公安，公安本身就非常怕這事。完了你最後又死在這，這很麻煩。」

網民指，聽到董仕民的錄音感到「心驚肉跳」，批評一個司法局長竟然說出這樣目無法紀的違法言論，真是可怕，「司法局局長可以決定律師的職業命運，這樣的司法局長主持地方司法工作，還談甚麼法治進程，嚴重破壞依法治國的道路。這名司法局長面對證據，狡辯錄音是拼湊而成，但是無論如何，都無法否認錄音內容的真實性」。

網上公開資料顯示，2016年6月，董仕民擔任呼倫貝爾市信訪局黨組書記、副局長。2019年1月起，擔任呼倫貝爾市信訪局局長、黨組書記。2020年1至3月，調任呼倫貝爾市司法局黨組書記、市強制隔離戒毒所第一政委。2020年3月升任呼倫貝爾市司法局局長。

網易

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