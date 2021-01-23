（新增：內容）內地網絡經濟發達，衣食住行的商品都可以網購。但有無良商人竟然想到，以抽「盲盒」的形式出售寵物，最平僅需9.9元人民幣（下同，約11.8港元）就有機會獲得哥基、金毛尋回犬等名種狗或貓、烏龜、兔子。令人咋舌的是，這些活體盲盒竟有數千宗成交量，有香港動保人士向《蘋果》表示，擔心無良商人為求賺錢，薄利多銷，未來或會出現棄養潮。

抽「盲盒」，即類似日本的抽福袋活動，賣家會列出盒內有可能出現的商品，買家付款後才能知道自己獲得甚麼。有一種「永遠不知道下一個盒子裏是甚麼，但永遠充滿期待」的心情，但竟有商人想到，將盲盒延伸到活物領域。

有內地網民在微博爆料，指電商平台「拼多多」的商家，將寵物放在盲盒中供網民購買，再速遞給買家。其中一個商家標榜以9.9元（約11.8港元）就可選購一個「活體盲盒」，有機會獲得哥基犬、金毛尋回犬、松鼠狗等名種狗，而且包郵，網站顯示已售出逾6,000件。

另一個賣活體盲盒商家更保證狗隻健康，在介紹商品的頁面更諷刺地寫着，「不接受一切的拒收，退換、不接受中差評，玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命」。

除犬隻外，亦有商人賣貓、烏龜或兔子的活體盲盒，售價介乎20元至234元（約24至280港元）不等。

但大部份買家都表示貨不對辦，有人聲稱花了200元（約239港元）購買狼狗，但打開盲盒時是短腳小狗，而且盒內沒配備食物，又質疑賣家是否真的有為犬隻注射疫苗；有買家從盲盒中獲得金毛尋回犬，但買家覺得「一點也不像」，而且狗隻一星期後生病，花費逾1,000元（約1,200港元）看獸醫；有獲得貍花貓（唐貓）的買家覺得「中伏」，越想越生氣下，聲稱已將寵物「放生」。

香港網上動物保護平台「守護者」創辦人Jacqueline得悉事件後鬧爆內地商人「攞動物條命嚟較飛」、「人渣都不如」。她指，很多出售狗隻都是初生，可能仍未戒奶，把牠們放在黑暗環境中再投遞，會令牠們身心受損。

對於網上售賣狗隻價錢低廉，Jacqueline擔心將來會有更多寵物被棄養：「價錢真的很平，飲杯咖啡的價錢就已經可以抽到，棄養率梗係會更高。」Jacqueline亦不排除這些內地商人是捕捉流浪狗來賤賣，希望薄利多銷，而這些流浪狗的健康大多沒有保證。她又認為，內地保護動物的法律並不健全，令動保人士對以售賣寵物圖利的無良商人，束手無策。

事件曝光後，拼多多已把全部「活體盲盒」下架，但內媒記者在幾間二手網購平台仍發現有貓、兔子、烏龜「活體盲盒」可供購買。

內地網民講啲乜：

這不是老濤嗎：讓人不禁疑惑，這公司（拼多多）請那麼多人玩命地加班到底是加班做甚麼？怎麼上市這麼久還是對自己平台毫無監管能力？

俺不想做禿頭少女：之前我看拼多多賣貓，一個人買了回去之後，貓沒兩天就死了。然後商家就又補發一個。反正在他們眼裏貓也不值錢，死了就補發。

鹽味栗子_：最後還寫狗狗是生命請尊重生命，他們把牠們當生命了嗎？

柴學本科生：賣的人缺德，能想到在拼多多買寵物的人更缺德。你甚麼心態對待貓狗，賣家就甚麼心態對待你，除了被家庭繁殖健康得不到保障的貓狗無辜，其他每一環都活該。

白糖拌芝麻：還有淘賣倉鼠的，倉鼠壽命就兩年左右，在小盒子裏呆兩三天時間很短嗎？還被摔來摔去。

新浪微博／觀察者網／《蘋果》記者

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