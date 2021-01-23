台灣知名連鎖酒店寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、集團董事蔡伯府前晚於自家酒店房間內身體不適，送院搶救無效逝世，終年48歲。當地檢察官認定蔡的死因「無外力介入」，為單純病亡，排除他殺嫌疑。蔡辰洋在2016年1月15日因心肌梗塞病逝，終年66歲，沒想到五年之後，其長子也因病驟逝。

蔡伯府是寒舍集團已故創辦人蔡辰洋的長子，亦是寒舍董事。事發時，他獨自一人身處集團旗下的台北喜來登大飯店七樓一間房間。當地消防局當晚9時許接報，指於房內的蔡身體不適，救護人員抵達時，他已停止呼吸、心跳。救護員即場以心肺復蘇法急救，並送蔡到台大醫院，最終仍回天乏術。

寒舍集團在昨日凌晨向媒體證實蔡伯府死訊，但並無透露細節。同日下午，台北地檢署檢察官及法醫到殯儀館調查後，判斷死因為單純病亡，排除他殺，因家屬亦無意見，故不予解剖，並依正常程序，將遺體發還蔡家辦理後事。檢察官認定事發時，房間內只有蔡隻身一人，至於誰發現、報案，以及驗屍時哪位家屬到場辦理手續，檢方就指涉隱私不便公開。

蔡伯府被宣告死亡之前，曾被送到台大醫院搶救。有不具名台大醫生表示，送到該院急診室患者，如到院前已無呼吸、心跳，醫生仍會以壓胸、插管、施打強心劑，或視病情給予電擊等方式搶救30分鐘，但搶救後患者若未恢復生命迹象，即宣告死亡。醫生認為，蔡或因突發性心肌梗塞猝斃，因事前無任何迹象；不過確切死因還需解剖才知。醫生補充，屬45歲以上男性的蔡本身也是心肌梗塞高風險族群。另有不具名醫生稱，嚴重腦中風或中毒等，送院搶救後生還機會不低，而蔡送院時已無呼吸、心跳；加上蔡的父親蔡辰洋多年前亦是心肌梗塞過世，故蔡死於心肌梗塞可能性最高。

娶酒店員工 婚變成鬧劇

蔡伯府是台灣知名金融家族國泰集團第三代，也是目前寒舍董事長蔡伯翰的胞兄。早年留美修讀財經，返台後涉足金融業。2001年蔡獲任喜來登執行長，至2009年又接任寒舍集團董事長。他早年與自家飯店員工黃閔暄戀愛結婚，劇情猶如韓劇「情定大飯店」翻版，但最終婚姻出問題，曾因妻出軌恐嚇外家，成為媒體焦點。2015年，蔡以「個人因素」辭任寒舍董事長。

台灣《蘋果新聞網》/中央社