為期3日的中紀委全會周日（24日）結束，全會發出的公報指，未來會深化反腐敗鬥爭，重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，並宣佈選出喻紅秋、傅奎任為中紀委副書記。此外，香港《星島日報》報道，被公認是江派的山西前省委書記王儒林，近日連續缺席多場官方活動，引發猜測。

新任中紀委副書記喻紅秋，自2019年11月起出任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任，之前則曾經擔任河南省委副書記、政法委書記。

另一名新任中紀委副書記傅奎，長年在中紀委工作，曾任國家預防腐敗局副局長兼中央紀委國際合作局局長，兼任中央追逃辦（中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室）負責人，2015年則空降湖南，出任省委常委、紀委書記。

中紀委全會指出，2021年是「十四五」的第一年，也是中共成立的一百周年，未來當局會「一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」，推進全面從嚴治黨，慶祝中共建黨100周年。

全會又指，中紀委會深化反腐敗鬥爭，重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，查處基礎設施建設、項目審批、國企改革、公共資源交易、科研管理等方面的腐敗問題；深化金融領域反腐敗工作，持續懲治國企腐敗問題，加大對政法系統腐敗懲治力度，深入推進反腐敗國際合作和國際追逃追贓。

中紀委未來亦會督促落實規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為規定，引導黨員領導幹部堅決反對特權思想和特權行為，嚴格管好家屬子女及家風家教。中紀委亦會堅持擴大內需戰略基點等重點任務，圍繞解決好「三農」問題，及加快農業農村現代化等部署要求。

另外，《星島》日報則指，曾任山西省委書記的現任全國政協文化文史和學習委員會副主任王儒林，近日缺席多場官方活動，包括本月19日全國政協文化文史和學習委員會第四次全體會議，以及昨天閉幕的山西省政協會議，引發揣測。

長期在家鄉吉林工作的王儒林，曾任吉林省長、省委書記，2014年8月，因為山西官場塌方性腐敗，臨危受命主政山西，但到任不足2年，未到退休年齡的他突然「退居二線」，調任全國人大農業與農村委員會副主任委員，頗不尋常，並傳出其兄弟在吉林經商的不利消息。

王儒林於2018年，擔任全國政協文化文史和學習委員會副主任、全國政協常委。不過，本月19日，全國政協文化文史和學習委員會召開第4次全體會議，「深入學習貫徹習近平總書記有關重要講話精神」，以及研究部署今年工作，主任宋大涵和葉小文等多名副主任都參加，不過王儒林缺席。

王儒林和全國政協農業和農村委員會副主任薛延忠都是駐晉全國政協委員，去年均赴太原出席山西省政協會議，但無論是本月19日的會議開幕式還是23日的閉幕式，都未見王儒林露面，只見薛延忠出席。

王儒林被指是江派人馬，曾積極追隨江派江澤民、周永康發迹。

新華社／香港《星島日報》

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