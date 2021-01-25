中央紀委國家監委網站25日晚上公佈，遼寧省政協原副主席李文喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。資料顯示，李文喜已近71歲，是今年首個落馬的省部級幹部。

李文喜長期在遼寧公安系統工作，2002年5月任遼寧省公安廳廳長，2008年1月晉升省政協副主席。直到2011年3月，他才因達任職年齡界限被免去廳長職務，專任省政協副主席，而退下領導崗位的李文喜亦出任中國警察協會副會長、遼寧省警察協會主席等職位。

李文喜與中共前政治局委員薄熙來、周永康等落馬官員亦有交集。其中李文喜出任遼寧省公安廳廳長時，時任遼寧省省長是薄熙來。而在周永康案之中，很多政府高官、國企高層、富豪等都牽涉其中，李文喜亦是當時被拘人士之一。

另外，江蘇省委常委、政法委書記王立科，被指涉嫌嚴重違紀違法，去年主動投案受查。 王立科也曾被視為薄熙來的餘黨，他曾任遼寧省葫蘆島市副市長、市公安局局長，2008年9月任遼寧省公安廳副廳長，而當時的公安廳廳長就是李文喜。

網易／《蘋果》資料室

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