解放軍軍機密集擾台，前兩日更派出十數架軍機闖入台灣西南空域，英國廣播公司（BBC）推測，大陸此舉目的是為測試拜登政府的親台程度。據了解，台灣空軍為強化對解放軍軍機的監控與攔截能力，日前在澎湖馬公基地及屏東鵝鑾鼻的營區進行擴建工程，其中屏東建基更會更新雷達設備，以因應解放軍軍機擾台的實際需求，提升部隊整體戰力。

澎湖馬公的「天駒」部隊，專責攔截飛越海峽中線或闖入台灣西南角防空識別區（ADIZ）的解放軍軍機，該部隊本月進行防務交接，由空軍台南聯隊派遣6架IDF「經國號」戰機進駐，預計將在4月進行換防。

國防部資深將領強調，由於IDF具有5分鐘緊急起飛的能力，在考慮到海峽中線及ADIZ西南角的最短攔截距離，軍方因此仍由台南聯隊的IDF負責，未來不排除由台中清泉崗聯隊的IDF進駐澎湖馬公，以確保空防安全。

由於東北季風期間，不利戰機在馬公待命，過去天駒計劃的啟動時間是每年4月到9月底；但因解放軍軍機不斷擾台，國防部下達「天駒部隊」需全年進駐，為配合台軍兵力部署調整，空軍司令部編列8億多元（新台幣，下同）進行「馬公基地官兵生活暨辦公大樓新建統包工程」，預計在2024年完工，未來可供575名官兵全年居住，營區即可進行部隊作戰、訓練、指揮、機動及維修等任務使用，提升戰鬥力。

相關人士透露，馬公基地目前正進行戰機機庫及廠房的新建工程，未來因應解放軍軍機擾台的次數增加，空軍將可調派包括F-16戰機進駐澎湖馬公基地，以配合IDF進行首波次攔截後的監控與第二波攔截任務。

此外，由於解放軍軍機頻頻闖入台灣西南空域，台軍唯一偵搜最南端海、空域的屏東鵝鑾鼻雷達站，因營舍老舊等問題，讓官兵在執勤時相當辛苦。為此，空軍司令部投入1億多元預算進行「鵝鑾鼻營區綜合大樓新建統包工程」，除改善站內空、海軍官兵住宿設施，也對營區雷達的機電等相關工程進行改善，並將在2023年6月30日完工。

據了解，由於鵝鑾鼻雷達站擁有對空TPS／FPS-117與對海遠程監控雷達，目前包括空軍及海軍都已投入預算，提升雷達的性能，未來包括解放軍第5代的隱形戰機、無人飛行載具及巡弋飛彈若在西南海空域出現，將可第一時間發現，並配合南部地區部署的防空導彈及岸置反艦導彈予以摧毀。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，解放軍軍機密集擾台，除了要展示武力，呼應中國國家主席習近平近日頒佈的「開訓動員令」外，也是向新任的美國總統拜登告誡：「華府應謹慎拿捏台美關係」，不要一再衝撞一中政策的紅線。

英國廣播公司（BBC）今日以「台灣連續第二天遭中國戰機侵犯」為標題放置頭版報道，指美國國務院周六發表聲明警告中共勿繼續對台施壓後，中國軍方昨日再派出15架戰機騷擾台灣，「在拜登上任頭幾天便藉此展現武力」，此舉明顯是在測試拜登政府的親台程度。

台灣《蘋果新聞網》/ BBC

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