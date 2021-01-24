曾先後出任吉林和山西省委書記的全國政協常委王儒林，近日缺席多場官方活動，包括上周四（19日）的全國政協文化文史和學習委員會全體會議，以及前天閉幕的山西省政協會議，引起外界揣測。中共中央總書記習近平在近日舉行的中紀委全體會議發表講話，強調反腐形勢依然嚴峻複雜，腐蝕和反腐蝕鬥爭長期存在，稍有鬆懈就可能前功盡棄。

上周政協年度大會未露面

身兼全國政協文化文史和學習委員會副主任的王儒林，曾長期在吉林省地方任職，2009至2014年先後出任省長及省委書記，2014年9月因山西官場塌方性腐敗，臨危受命被「空降」到山西出任省委書記，兩年後卸任退居「二線」出任全國人大農業與農村委員會副主任，當時他年僅63歲，距離省部級幹部65歲的退休年齡還有兩年，當時有傳出其兄弟在吉林經商的不利消息。至2018年，王再轉到全國政協擔任現職。《星島日報》昨日報道稱，王是駐晉全國政協委員，去年曾赴太原出席山西省政協會議，但在上周舉行的山西省政協年度大會卻未見他露面。此外，上周四舉行的全國政協文化文史和學習委員會全體會議，王亦缺席。

另外，一連三天的十九屆中紀委第五次全會昨在北京閉幕，中華全國供銷合作總社理事會主任喻紅秋和中共湖南省紀委書記傅奎，同獲增選為中紀委常委兼副書記，以填補上月卸任中紀委副書記的李書磊和陳小江的空缺。

《星島日報》/新華社