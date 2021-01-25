兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周日（24日）新增確診個案數字再次破百，達124宗，其中117宗為本土病例，分別為吉林67宗、黑龍江35宗、河北11宗、北京3宗及上海1宗；其餘7宗為境外輸入病例，分別是天津、上海及廣東各2宗、福建1宗。此外，45宗無症狀感染者，當中有29宗屬本土個案、16宗為境外輸入個案。大陸累計確診89,115宗，4,635人死亡。台灣累計確診884宗，死亡7宗。

大陸確診個案回落至80宗僅一天，復又快速反彈至破百宗。據國家衞健委公佈，昨增加124宗確診個案，較前一日的增加逾5成。其中，本土個案仍屬大多數，重災區依然是吉林、黑龍江及河北3省。

據吉林省當局指，昨新增的67宗確診及5宗無症狀感染個案，都發生在通化市及長春市。其中，通化市佔56宗確診及4宗無症感染個案。截至今日（25日）凌晨零時，全省累計確診個案273宗，分別是通化市196宗、長春市73宗及松原市4宗。現有無症狀感染者60宗，分別為通化市50宗、長春市10宗。由於省內疫情嚴竣，尚未發現染疫個案的扶餘市今日亦發佈公告，指今起至27日3天內在全市進行免費集中核酸檢測，蓄意不做檢測或重複檢測者將被依法追究追究。其間，除外出檢測外，全民不得離家，而除醫院、超市及藥房等生活必需場所外，其餘場所暫時全部關閉。

而在黑龍江省新增的35宗確診個案分佈於綏化及哈爾濱兩市，其中，綏化市望奎縣佔15宗、安達市1宗、北林區1例，以及哈爾濱市呼蘭區12宗、香坊區1宗、利民開發區4宗、道外區1宗。另新增無症狀感染者20宗（綏化市望奎縣2宗，哈爾濱市呼蘭區11宗、利民開發區6宗、道裏區1宗）。

另據石家莊衞健委公佈，昨新增7宗確診個案，其中2宗（分別為64歲女性及34宗男性）核酸檢測10次均為陰性，第11次才轉為陽性。河北省餘下4宗新增確診則在南宮市，分別為8歲男童及3名31歲至35歲男女，全為該市飛鳳小區居民。目前，廊坊市居安縣已發出通報，今起至27日間進行全縣核酸檢測。

大陸多個省市接連爆發疫情，各地人大常委會都被迫延期，廣州市是其中之一。該市今日宣佈，廣州市第十五屆人大第六次會議決定，第十五屆人大第六次會議將於1月29日上午至31日下午召開。

在台灣，桃園醫院群組已導致15人確診，中央疫情指揮中心昨晚緊急宣佈將該院列為紅區，所有病患、陪診者的接觸者都要立即隔離14天，人數恐達5,000人，隔離人數可謂史上最多。台北市副市長黃珊珊今早在Facebook發文，直言「這一個星期過的驚心動魄」，並指出從今天開始應該會進入另警戒期。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則表示，桃園醫院屬於區域醫院，在設置、照顧人力上較不足，可能需要跨區照護，造成潛在風險。有不具名感染科專家認為，好幾個非高風險區域的病房都出現確診個案，指揮中心目前認為都是同一個傳染鏈，即使是同一條傳染鏈，是否有再傳出去也不知道，到底掌握多少是最大隱憂。

《北京日報》／界面新聞／台灣《蘋果新聞網》

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