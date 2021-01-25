中國星老闆兼在《賭神》系列飾演「龍五」的向華強，早前證實與兒子向佐向台灣當局申請「依親居留」，皆因向太陳嵐及向佐太太郭碧瑤均是台灣籍。台灣《自由時報》周一（25日）引述國安單位最新調查，指向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，與中共官方關係匪淺，且早年在台灣有案底紀錄，過去多次被移民署拒絕入境；另外在警備總司令部列為機密的一清專案「竹聯幫組織沿革表」中，他更被官方標註為黑幫「新義安」老大。

報道指，中國電影基金會的業務主管單位是中國廣電總局，向華強於1994年出任名譽副會長，為首位擔任此職務的香港人。該基金會近年負責承辦中共「全民國防教育萬映計劃」，下設國防萬映辦公室，宣傳《建國大業》、《離開雷鋒的日子》等愛國主義電影。

報道指，國安人士透露，向華強現時予外界的形象是影視大亨，但在台灣安全單位紀錄中，他是「有案底」的人，其父向前是新義安創辦人，而新義安亦與台灣黑幫「竹聯幫」素有往來。過去向華強打算前往台灣參加金馬獎，惟多次被移民署拒絕，向家成員多人皆與新義安有關係。

據《自由時報》引述，當局調查到，向華強胞兄向華波在1972年因港台走私販毒案，被台北地檢署依「戡亂時期肅清煙毒條例」及「妨害國家總動員懲罰暫行條例」提起公訴收押，當年23歲的向華強也因非法買賣外幣被合併起訴。

國安人士強調，不是娶了台灣人或「洗白」就能依親居留。根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，曾有事實足認為有犯罪行為、曾參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報、有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣，以及曾任職於中國黨政軍或其他公務機構等，得不予許可。

翻查報道，向太在2017年3月曾以影視娛樂業界為名，向時任基本法委員會委員譚惠珠牽頭成立的「敬言仁基金」捐款，總額高達7,777,777元。美國參議院2019年通過《香港人權與民主法案》，向太亦有在微博開火，怒轟：「中國內政不容你老美干涉，我發誓這輩子不再踏足美國！」

《自由時報》／《蘋果》資料室

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