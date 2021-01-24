【本報訊】抗爭者逃亡外國尋求政治庇護，無非希望呼吸自由的空氣，但兩名從新疆越過邊境逃命的哈薩克族人，他們不約而同地於同日遭不明人士伏擊，而二人相距達1,300公里。木拉格爾．阿里木（Murager Alimuly）向本報指控：「我肯定這事絕對不是偶然的，我個人認為說不定跟中共有關係！」

現年27歲的木拉格爾憶述，上周四（21日）晚10時許，他回家途中遭兩名不明人士突襲，當中一人向他插了兩刀，幸好只刺中口袋內的充電器，僅肚皮劃傷；另一人拿着鐵棍向其背部猛擊，「痛得很厲害，我倒了下來之後他們開始踢我。」直至遠處車燈亮起時，他們才跋足逃跑。木拉格爾於2019年10月與另一友人由新疆偷渡到哈薩克，當局拘捕他們準備遣返中國，但人權組織介入後，當局放棄強制遣返，但判其監禁一年，直至去年中才重獲自由。同年10月，他獲得難民資格。

同一日遇襲的喀衣夏．阿汗（Kaisha Akan），則由商店回家途中，突然遭不明人士拉到暗角襲擊她的頭部，一度被毆至失去知覺。途人見狀報警，把她送院治療。喀衣夏清醒後感到醫院不安全，雖然她有腦震盪和臉部腫傷仍堅持出院，醫生無奈下為她包紮，開了止痛藥讓其離開。23日，喀衣夏突然在家中昏迷不醒，被送院急救，目前生死未卜。45歲的喀衣夏在新疆出生和成長，2018年5月越過中哈邊境逃亡到哈薩克，2019年12月因非法越境罪被判監半年，去年10月獲得難民身份暫居哈薩克。她向法庭供稱，逃命到哈薩克別無辦法，「在中國面臨被囚禁的威脅」。目前，哈薩克警方已接手調查案件。

人權組織︰哈政府被收買

哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）向本報表示，中共在哈薩克為了震懾和恐嚇哈薩克族人「不要站出來，不要跟中共作對，不要提供新疆集中營強迫勞動的任何訊息」，故此派人向兩人施襲，因他們暴露了新疆集中營的負面消息，而中共控制的「暗國」（deep state）已伸出黑手，哈薩克的國家安全也正受到威脅，當地政府不排除已被中共收買，媒體也無間斷抹黑人權組織。他說：「當地（哈薩克）根本不讓報道新疆集中營的事，這反映哈薩克官方、非官方，以至媒體也受到中共控制着，這很恐怖了！」