湖南益陽一名62歲男子曹榮林，本月19日脫下全身衣物後投江自盡，因身體被卡在江底石縫，3日後才被打撈上岸，令外界關注養老機構納諾公寓以預留床位返利模式名義斂財的問題，該機構被指涉嫌向逾2,000名老人收取高額費用，收到募集到的資金後捲款逃走。納諾公寓因為半年前就已「爆雷」，去年被立案調查，當局至今仍未公開調查進展。有內地網民感慨：「年輕人租房爆雷，中年人P2P爆雷，老了老了吧，養老院爆雷，合着就是不讓人一輩子好過唄？」

益陽義工劉一木指出，曹榮林投資納諾老年公寓分紅型養老產品（下稱納諾公寓），幾年來一共預存了17萬元人民幣（下同），被告知正式入住前，可按約定周期獲分花紅，入住後可享受費用折扣，不過曹榮林生前與納諾公寓簽約的具體內容和資金往來的具體情況，就無從得知。

鄰居指，曹榮林膝下無兒無女，目前伴侶是二婚，有一名繼子。義工劉一木指，曹榮林妻子不久前因為糖尿病併發症轉入重症監護室，急着要錢治病，但納諾公寓近半年前就已「爆雷」，扣住曹榮林存入的金錢，估計這是壓垮曹的最後一根稻草。

劉一木指，納諾公寓以投資返利方式引誘老人簽約，吸納老人資金集資已有8年以上，直到曹榮林之死才揭發益陽養老產業的冰山一角。

工商資料顯示，納諾公司成立於2012年6月，從事老年養老服務、休閑垂釣等，註冊資本1,000萬元，法定代表人是魯光輝；在納諾公司基礎上，益陽光輝頤養健康產業有限公司於2017年1月成立，註冊資本5,000萬元，法定代表人也是魯光輝。官網形容，光輝是一間醫養結合的集團公司，是湖南省內少有配套設施齊全的大型養老機構。

光輝公司開辦的光輝護理院位於益陽市資陽區迎風橋石牛潭頤養風景區，曾在《益陽新聞聯播》宣傳，指其是醫養結合模式，為老人提供優質養老和醫療服務的機構，當時湖南省紅十字協會、益陽市紅十字會和益陽市民政局領導，均有出席開業慶典。然而2020年7月17日，益陽市公安局資陽分局發通告稱，益陽市納諾公司（即光輝公司）涉嫌非法吸收公眾存款，被立案偵查，魯光輝等人被捕，一批涉案財產被查封、扣押及凍結。

69歲的徐放平也在納諾老年公寓投了22萬元，至今血本無歸。徐放平是益陽市糧食局退休職工，她指，2012年時，納諾公寓的業務員不時到她家串門，關懷備至，隨後帶她去納諾公寓考察，介紹周到的養老服務，並表示預訂床位可定期分紅，還展示紅頭文件和各種許可證，令她動心。徐放平說：「當時他們來社區宣講，告訴我們，《湖南日報》宣傳這種養老模式好，湖南都市頻道也報道了，我們都相信政府。」

劉一木指，逝者曹榮林此前已入住納諾公寓，但「爆雷」後被趕了出來，存入的錢又無法討回；簽約的老人，大多不熟練使用智能設備，或不會上網，只能託人求助。

納諾公寓「爆雷」後，受害者至今得到的回應都是同一答覆，就是公安局經偵隊正偵辦中，有結果時會向社會公佈。

《中國新聞周刊》／財新網／搜狐網

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