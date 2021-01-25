被指是武漢肺炎源頭、去年一度被迫「封城」的湖北省武漢市，早已恢復正常，去年12月31日市內人山人海等待除夕倒數的照片，更令不少在疫情下仍飽受「封城」之苦的外國網民感到震驚。美國CNN在武漢封城一周年後，刊登了一篇專題報道直指，武漢人對當地經濟與民生迅速在疫情中復蘇感到自豪之餘，卻因當日極度嚴格的防疫措施，留下不可磨滅的心理創痕，包括有人因失去至親而活在傷痛中，也有人對政府最初隱瞞疫情感到憤怒。而這些集體情緒，卻在當局打壓下，無法得到宣洩。

50歲的武漢市民楊敏，其24歲女兒去年1月16日因乳癌被送到醫院接受手術，當時武漢政府仍拒絕承認爆發人傳人的疫情，直至4日後，終於公開表示疫症具高度傳染性。此時，楊敏的女兒已出現高燒症狀，被轉送到另一間醫院接受武漢肺炎治療，延至2月6日不治。

楊敏認為，其女兒是在醫院受感染，並指摘武漢市當局在疫情爆發初期，沒有向公眾發出警告。而她至今仍無法忘懷女兒卧在擔架床上被送到ICU的一幕。她曾多次向官方問責，卻被告之政府沒有隱瞞疫情。楊敏至今仍期望，所有涉及早期處理疫情不當的官員受罰，「我期望他們被問責，我要的是解釋，如果沒有解釋，這將沒有公義 ...尋找真相，就是記念她（其女兒）的最好方法。」

武漢退役軍人張海，是另一名武漢肺炎死難者的家屬，過去一年入稟各級法院，要求當局為其不幸染疫而死的父親作出賠償。據悉，張海已向最高人民法院提出有關訴訟，但有關方面至今仍未作出回應。「依法治國、法律面前人人平等，一直是我國的口號，但至今我還未看到相關的證據。」張海坦言，自己仍為其父親無辜染疫過世感到情緒波動，甚至怒氣滿腔。他又指，尋求當地對事件承認負任，是愛國的表現。

不過，CNN形容，中國政府回應楊敏及張海等家屬要求的機會非常低。武漢「封城」一周年前的一周，一個由90名武漢肺炎死難者家屬成立的微信群，就被當局強行關閉。面對全球排山倒海的批評與指摘，北京當局仍然繼續透過審查、宣傳以及壓制國內異議，企圖改寫有關對抗武漢肺炎的敍事。

報道又引述武漢40歲外賣員吳輝在微博的分享指，去年武漢封城，當地政府在處理民生事務上完全失敗，弄得一團糟，令武漢人因而付出巨大代價，而他相信無人會忘記這一切。至於近日中國東北地區因疫情反覆回升，有部份社區下令封閉，吳輝期望，這些地方政府能夠從當日武漢的混亂中學習，以較為人性的手法處理「封城」。

CNN

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