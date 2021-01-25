世界經濟論壇主辦的達沃斯對話會議，會於香港時間周一（25日）開幕，一連5天以視像形式舉行。中國國家主席習近平將於今晚8時透過視像致辭，中國官媒推測，內容將會聚焦中國抗疫經驗，外媒則分析，這是拜登上台後習近平首度在國際場合就跨國合作發表談話，中方如何展示合作姿態、對沖美國圍堵，也是焦點之一。習近平亦可能為未來4年拜登時代下的美中關係定下基調。

今次會議主題是「把握關鍵之年，重建各方信任」，有全球70多個國家和地區，1,500多名政商界和組織參與。會議主要討論如何應對新型冠狀病毒肺炎疫情下，全球面臨的經濟、環境、社會、技術等挑戰，並尋求合作抗疫和推動經濟復蘇的方案。

根據大會公佈的議程，德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、日本首相菅義偉、南韓總統文在寅及印度總理莫迪（Narendra Modi）等人都將在會上發表談話。

綜合報道

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