【錄音流出】

本港近日有警員截查市民時，粗暴拉扯、拖行一名孕婦，令人髮指。內地執法人員不遑多讓，一段內蒙古呼倫貝爾市維穩會議的錄音流出，會上時任信訪局局長董仕民怒斥執法人員不敢對老百姓動手，「有些地方公安不為成功找辦法，專為他媽失敗找理由」；他又揚言，對孕婦、高血壓、糖尿病患者等體弱上訪人士「必須打 ，（打）死了我負責」，但強調不能讓訪民死在監獄，否則會把事情鬧大。

網傳錄音顯示，董仕民當時出席2019年8月一場維穩會議，錄音開頭有人介紹「下面由信訪局董仕民局長發表重要意見」。董其間大談維穩經驗，表示對組織串聯、煽動的上訪人士要取得證據，「那電話錄音、短信一留存，微信一接頭，都出來了」。他又稱，「我們判刑這些（訪民），最後都是很軟的，一抓出來也沒多大能耐……最後一（判入）監獄啊，非常老實」。

強調不能死在監獄

他更破口大罵「有些地方公安，不為成功找辦法，專為他媽失敗找理由」，又刻意提高聲調表示：「那歲數大的不能打，這個糖尿病、高血壓的、孕婦等等不能打。我告訴你，必須打！死了我負責！」董亦强調不能讓訪民死在監獄，「死在監獄那他媽事兒又鬧大了」。他要求毆打訪民時「派四個大夫八個護士給我看着10天」；又分享道：「咱們局的，拘了10天之後都寫了保證書 、悔過書，效果非常好。」

事件在內地引起網民熱議，有網民留言戲謔道：「又是一個老實人。」有人轟：「這僅僅不當言論？這是教唆犯罪！」也有人諷刺：「這是日本鬼子吧？」事件曝光後，升任呼倫貝爾市司法局局長的董仕民，回應內媒查詢時未正面否認，僅辯稱：「錄音是有人在幹部受訪時拼湊出來的。」

「寧左勿右 過火沒問題」

資深時事評論員劉銳紹向本報表示，中共政策執行者，普遍有一種「上有好者，下有甚焉」的心態，原因是國內整體政策方向是要「夠左」，「因應不同事件和人，幾左都有可能出現」。他說，個別官員「說得盡」，是執行上級指示時的一種自然流露的强硬傾向，「說了話，又沒有責任需要負。因為內地的精神是寧左勿右，只要按上面精神辦事，即使過了龍也沒問題，政治路線錯誤才是大罪」。他補充，「這是政治先行，好自然會引出的效果」。

劉又指出，近年群眾騷亂不斷，中共十分擔憂，因此要求下級必須强行壓住社會騷亂，當社會民生事件發生時，執行者惡行相向，「有一種封建王朝式管治心態，以完成上級任務為主，不會以民間反應為先」。

近日內地不時有官員驕橫跋扈大耍官威。早前河南濟源市委書記張戰偉被人實名舉報，指他在機關餐廳進餐時，掌摑市政府秘書長翟偉棟掀起波瀾，張最終遭免職。

網易/《蘋果》記者