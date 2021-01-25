日媒報道，鑑於全球半導體供應不足，日本政府向台灣政府請求協助增產。台灣經濟部官員向台灣《蘋果新聞網》證實，繼美國、德國之後，日本上周也請台灣經濟部協助，並指台灣政府會盡力幫忙。

台灣經濟部表示，美國是去年最先向台灣表達車用晶片不足的國家，台灣經濟部協助傳遞訊息給台積電；台積電表示，之前客戶曾因疫情減單，之後又因疫情情況好轉重新下單，因應產能問題，會率先按已有合約安排出貨，但承諾若有多餘的產能，會以車用晶片優先。

德國今年1月初向台灣經濟部表示，缺乏車用晶片的問題；日本則曾於上周拜訪台灣工業局。台灣經濟部表示，會努力協助各國與台積電溝通產能，至於如何分配優先順序，要由台積電安排。

日經新聞報道指，在全球汽車製造業面臨晶片荒下，美國、日本、德國官方皆向台灣政府求助，包括福士汽車（Volkswagen）、豐田汽車等，都受到晶片短缺影響。

共同社／台灣《蘋果新聞網》

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