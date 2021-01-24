抗爭者逃亡外國尋求政治庇護，無非希望呼吸自由的空氣，但兩名從新疆越過邊境逃命的哈薩克族人，不約而同地於本月21日遭不明人士伏擊，二人相距達1,300公里。木拉格爾·阿里木（Murager Alimuly）向《蘋果》直言：「我肯定這事絕對不是偶然的，我個人認為說不定跟中共有關係！」

現年27歲的木拉格爾憶述，當晚10時許，回家途中遭2名不明人士突襲，當中一人更向他刺了2刀，幸好刺中袋內的充電寶（俗稱：尿袋），只劃傷肚皮；另一人拿着鐵棍猛襲其背部，「痛得很厲害，我倒了下來之後他們開始踢我。」直至遠處車燈亮起時，他們才拔足逃跑。木拉格爾於2019年10月與另一友人偷渡到哈薩克，當局拘捕他們準備遣返中國，但人權組織介入後不再把強制遣返他們，但判監1年，直至去年6月22日才重獲自由。同年10月，木拉格爾獲得難民資格。

同日遇襲的是45歲喀衣夏·阿汗（Kaisha Akan），準備由商店回家途中，突遭不明人士拉到暗角襲擊其頭部，一度被毆至失去知覺。途人報警，把她送院治療。喀衣夏恢復清醒後感到醫院不安全，雖有腦震盪和臉部腫傷，她仍堅持出院，醫生無奈下為她包紮，處方止痛藥讓她離開。23日，喀衣夏突然在家昏迷不醒，被送院急救，目前生死未卜。喀衣夏在新疆出生和成長，2018年5月，越過中哈邊境逃亡到哈薩克，2019年12月因「非法越境」罪被判監6個月，去年10月終獲得難民身份暫居哈薩克。她向法庭供稱，逃命到哈薩克別無辦法，因「在中國面臨被囚禁的威脅」。

目前，哈薩克警方已接手調查。

哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）向《蘋果》表示，中共不斷震懾和恐嚇哈薩克族人「不要站出來，不要跟中共作對，不要提供新疆集中營強迫勞動的有關任何訊息。」他認為，兩名從新疆逃亡到哈薩克的人遇襲，是因為他們曝露了新疆集中營的負面消息，而中共控制的「暗國」（deep state）已伸出黑手，哈薩克的國家安全也正受到威脅，不排除當地政府已被中共收買，媒體也無間斷抹黑他們的組織。他說：「當地（哈薩克）根本不讓報道新疆集中營的事，這反映哈薩克官方、非官方，以至媒體也受到中共控制，這很恐怖。」

賽爾克堅表示，在新疆逃走出來的哈薩克族人在外地遇襲已非首次，去年獲得美國國務院頒發「國際婦女勇氣獎」的哈薩克族女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay） ，曾因對外揭露中共壓迫新疆穆斯林族人，及目睹集中營有警員輪姦女學員的慘況，最終被當局關押。賽爾克堅說：「我們2018年夏天開車準備參加她的聽證會，一路上我們遇到兩次暗算，他們在路上放了兩個很大的卡車千斤頂，第二次他們用打獵槍打爆了輪胎，差點翻車。」目前，薩吾提拜與家人獲得瑞典政府提供政治庇護。

賽爾克堅續指，阿塔珠爾特志願者組織成員經常受到威嚇，並已習以為常；在土耳其的骨幹成員巴布薩拉木‧歐庫坦（Babusselam Okutan）曾接獲恐嚇照片，拍攝他兒子在外不同時間和地點活動情況，「暗示我們每時每刻在監督你」。

《蘋果》記者

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