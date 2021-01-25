內地容不下批評聲音，不僅用盡方法控制本地傳媒，甚至外國傳媒。美國之音報道，中國政府去年3月驅逐多名外國記者出境，又限制發放記者簽證予國際媒體。未能在大陸進行採訪的記者過去一年內陸續到台灣。台灣因而成為國際媒體記者觀測並報道大陸的根據地。有外媒記者提出，港版國安法在港實施後，香港已不可行繼續成為觀測大陸的前哨站，另一記者稱「沒看到中國政府想鬆綁」。

台灣外交部截至去年12月底的數據，2020年全年新增登記34名外媒記者，其中來自美國記者多達21名，當中包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等原先派駐中國的多名記者。雖然部份國際媒體因應疫情與美中摩擦影響，僅計劃短期駐足台灣，卻也有媒體順勢規劃長期駐點台灣的藍圖。

台灣外籍記者聯誼會（TFCC）副會長楊威廉（William Yang，音譯）表示，中共政府去年驅逐多名美國記者出境後，許多記者現在都在台灣，也為台灣的外媒圈帶來一些不同的面貌：「大家可能也慢慢發現，從台灣報道中國不是一個不可能的現象，所以我覺得這應該是去年最大的改變吧。只是這樣的同時，我們也看到在台灣確實有一些外媒開始在思考，是不是他們在這邊會有一些比較長期一點的計劃。」

一名去年由北京搬到台北的美國記者說：「（美國記者被驅逐出境）這很顯然是美中雙邊的議題，而不再是新聞機構自身可以解決的，所以這得看拜登政府如何與中國政府協商。只能看接下來會發生甚麼事，但我們現在沒有看到任何中國政府想鬆綁規定、讓美國記者回到中國的迹象。」

除了去年3月北京驅逐美國記者外，中共去年6月通過香港《國家安全法》，同樣促使記者離開香港。去年7月，《紐約時報》，該報宣佈將其香港的數碼新聞業務遷移到南韓首爾。「香港作為觀測中國的前哨站已經不再可行了，所以我認為台灣有潛力扮演這樣的角色。」上述這位不具名的駐台美國記者透露，他們去年已經在台灣成立了分社，不只從台灣報中國，也會報道台灣。他強調，台灣的地位越發重要，這反映在台灣對抗武肺疫情的表現上，還反映中美科技戰雙邊「脫鉤（decoupling）」情勢下，台灣科技產業的關鍵性。

該名記者同時表示，從台灣報道大陸新聞也有限制，例如透過電話採訪較難取得受訪者的信任，除了有通話安全問題之外，也較難刻劃中國老百姓的真實面貌。他說：「如果中國政府願意開放、改變他們驅趕外媒記者的政策，我們肯定會把一些在台灣的記者派回中國。」「但我們也會留一些記者在台灣，台灣確實以它自己的方式變得更為重要了。」

美國之音

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