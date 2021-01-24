美國拜登政府上台第四天，首度正式對台灣問題表達立場。因應北京近期派出多架軍機進出台灣西南防空識別區，美國務院前天發表聲明，敦促北京停止施壓並與台灣進行有意義對話。美軍印太司令部同日少有地出動「羅斯福號」航母戰鬥群駛入南海向北京示警，指揮官指此舉是要「讓盟友及夥伴國安心」。

共機兩小時七入台空域

美國國務院發言人普賴斯的聲明說，美方注意到北京試圖持續脅迫台灣的模式，敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。美方重申將與民主台灣深化聯繫，將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合台灣人民的意願和最大利益。美國將恪守與華建交三個聯合公報、《台灣關係法》與對台六項保證所作的長期承諾，繼續協助台灣維持足夠的自我防衞能力。台灣外交部回應，感謝拜登政府在上任之初，就展現支持及對台灣國防安全、台海和平穩定的高度重視。

另外，美軍羅斯福號航母戰鬥群前天上午10時許，經巴士海峽駛入南海，當中包括「邦克山」號導彈巡洋艦、「拉塞爾」號及「約翰芬」號導彈驅逐艦。指揮官海軍少將韋瑞西莫表示：「我30年服役生涯都在這些海域穿梭，這次再度來到南海執行例行任務，促進航行自由及讓盟友和夥伴國安心。」當天早上，13架次解放軍軍機極罕見在兩小時內七次進入台西南空域，台灣國防部指當中包括八架次「轟-6K」轟炸機、四架次「殲-16」戰機、一架次「運-8」反潛機。

中央社/中通社