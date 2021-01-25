全球武漢肺炎病毒疫苗之戰，本來志在必得的中國，近日因傳出疫苗存在諸多問題，在這場戰事中正處於落後狀態。據德國多家媒體報道，在這場疫苗競賽上落後的中國，正在耍花招，針對德國BioNTech和美國輝瑞（Pfizer）共同研製的疫苗，散播虛假訊息，以破壞人們對該疫苗的信任，並轉移外界對中國疫苗的注意力。

德國《明鏡》周刊（The Mirror）早前報道，中國本來希望在武漢肺炎病毒疫苗的競跑中跑在最前沿，卻未能如願。中國的宣傳機器近日開始散佈有針對性的虛假訊息，以扭曲這場競爭。

中國官媒「中國國際電視台」（CGTN）主播劉欣，本月16日在Twitter上寫道：「我不能獨立確認，但消息令人不安：有十人在德國注射BioNTech/輝瑞疫苗數天後死亡。」她又指，消息來自德國的兩篇報道。

《明鏡》周刊以及隨後跟進報道的《焦點》周刊（Focus）等均認為，這是中國故意扭曲事實，散佈虛假消息。劉欣在Twitter的帖文被評定為虛假新聞。中方想以此顯示：「中國的疫苗光芒四射，西方的疫苗則不行」。

據悉，德國最近確實發生了注射疫苗後死亡的案例。去年12月底，瑞士一位91歲老婦注射BioNTech疫苗後死亡。根據瑞士官方部門的調查，死亡事件與疫苗沒有關聯。本月中，德國下薩克森州也出現了一宗死亡案例，一位90歲的老婦也是注射BioNTech/輝瑞疫苗數小時後死亡。德方調查結果也跟瑞士一樣，老婦死亡和疫苗沒有關聯。迄今為止，外界並沒有發現德國BioNTech的疫苗造成死亡的事例。

為甚麼中國記者要傳播這一理論？德國多家媒體均認為，這是因為科興疫苗被指有效性不高，所以抹黑對手。

中國官媒《環球時報》不久前報道亦指，BioNTech/輝瑞疫苗效率不高，是在時間緊迫的情況下研發的。不過，《焦點》周刊與慕尼黑《水星報》（The Mercury）等多份媒體則批評，中方抹黑該疫苗，是要扶植本國疫苗。

法廣網／ 德國《明鏡》

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