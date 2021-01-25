路透社引述知情人士指，中國科技巨商華為因為晶片供應不足，正就出售高端智能手機品牌P和MATE事項，與上海政府支持的企業牽頭的財團談判，並指相關談判已持續數個月。不過，華為周一（25日）否認出售手機業務計劃。

華為指，未來會堅持打造領先全球的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。

早前有報道指，華為正考慮出售手機業務，甚至要把整個終端業務剝離，復刻榮耀路線，獨立發展，華為整體也回歸「政企」為主的發展模式，不再有直接面向消費者的終端業務。

去年11月17日，多間華為供應鏈企業發佈聯合聲明，指深圳市智信新訊息技術有限公司已收購榮耀品牌相關業務；至本月22日，新榮耀CEO趙明受訪時透露，目前榮耀已跟所有供應商恢復合作，包括高通、美光、微軟、英特爾及聯發科等。

美國去年加強對華為制裁，限制華為獲取高端手機晶片。

路透社／紅星新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！