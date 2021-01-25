中國星老闆向華強與兒子向佐向台灣當局申請「依親居留」，台灣《自由時報》周一（25日）引述國安單位消息，指向華強被查出在台灣有案底紀錄。該報上周三（20日）亦曾引述國安人士，稱向華強父子申請居留一事「非比尋常」，其一家人來台後作風高調打親情牌，這些手法背後似有高人指點。

《自由時報》報道指，由於向華強父子一案背後牽涉「新義安」、中共共青團旗下組織中華青聯等因素，因此並非一般的依親居留案件。國安人士透露，向家熟悉移民署的作業時機並有所掌握，近期不斷透過各種渠道、有力人士、政府官員及打探消息，整件事情「非比尋常」，不是外界看到那麼簡單。

報道又指，向華強夫妻近期動作頻頻，向氏父子以商務名義申請赴台，卻突然提出依親居留申請，對外營造親情溫暖形象，在台灣找了非常多藝人、政商名流去酒店參加家庭聚會活動，鋪陳一家人倫團圓。《自由時報》亦引述國安人士指出，向太發文稱他們很有錢，不需要赴台灣當特工，寫那些文章用意很明白，就是建構一些親情、人倫形象，並稱「台灣政府英明神武」不能駁回申請，意謂說台灣政府不會做出太出格的判斷，講白了就是警告「若駁回會付出代價」，要讓該案被否決不是那麼容易。

然而，因向華強父親向前過去曾是國民黨情治單位軍官，新義安與國民黨政府素有淵源，向華強年輕時曾在台灣江湖闖蕩。

台國安人士又強調，若該案通過的話，對台灣社會、國家安全恐產生嚴重的負面影響，完全不能排除「中共任務性移民」可能性，「向家那麼有錢與中國共產黨交好，其實港人申請台灣簽證非常便利，何需要來台長期居留，怎麼不住在北京就好？一旦取得台灣居留資格，從此能夠在台灣來去自如，難保不會搖身一變成為在台的紅色傳聲筒，造成台灣演藝圈的質變」。

向華強太太陳嵐早前曾表明，為免向華強及向佐因簽證到期，返港後再也去不到台灣，所以辦理「依親居留」留在台灣，「依親畢竟是合情合理合法的權益」，又認為現時因為疫情關係，各國都限制簽證，甚至鎖國，她認為自己是「想個辦法解決親人的團聚」。向太在社交媒體貼文，大讚台灣政府防疫措施控制最好，甚至「比全世界很多地方安全多了」。

《自由時報》／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！