內地武漢肺炎疫情，臨近農曆新年似有復燃迹象，各省市為了減少春運期間的人口流動，軟硬兼施，包括出動銀彈政策利誘民工就地過節。江蘇省蘇州市更出奇招，以申請落戶當地「加分」作「誘餌」，期望外來民工過年期間留下來繼續工作。

江蘇：

蘇州市以申請落戶當地「加分」，利誘外來民工春節時留下。若外來民工願意在2月5日至2月26日留在蘇州當地工作，當他們申請落戶蘇州時，可加15分。

據悉，蘇州採取計分制來評核外來人士落戶當地的申請，主要分為基礎分、附加分及扣減分3個部份，其中基礎分指標包括個人基本情況、參加社保情況和居住情況三項內容；附加分指標包括曾否獲表彰獎勵、社會貢獻、投資納稅、衞生健康等；扣減分指標包括違法違規和其他行為。

每年蘇州積分落戶準入名額不到3000人，並且，綜合近兩年蘇州積分落戶情況來看，基本上700分以上是比較保險的分數。在總分外再加15分其實並不算多，例如在基本個人情況的計分項目中，若是大學本科畢業可加30分，若是博士更可加200分。能夠成功申請落戶蘇州的，多被這類高學歷專業人士佔去多數名額。

浙江：

杭州對非浙江戶籍的民工，通過企業向每人發放1,000元人民幣（下同）現金補貼。當局又鼓勵用工單位，在農曆新年期間向未在杭繳納社保的外來工人，給予一定關愛補助。

義烏則向留守民工派發500元消費券及20G上網數據包，並呼籲業主減免他們的房租半個月。他們亦可享有免費觀看文藝演出、免費逛景區、健康體檢五折等福利，子女更可免費參加冬令營活動。

天津：

凡安排外省戶籍人員留在當地過節的企業，可獲當局給予一次性穩定就業補貼，每間企業最高可獲30萬元，所得的補貼須全數足額作用「留崗利是」。

廣東：

廣東計劃投入至少2,600萬元，向留下來過節的民工，贈送18萬份以上的慰問年貨或新春網購券。

福建：

福建泉州將向外地民工發放200元網上利是，困難戶每戶給予1,000元補助，春節期間取得職業證書者，最高可獲3,000元補貼。

深圳：

羅湖、福田及龍華區將向留在當地過節的外省戶籍人員，發放合共2,000萬元電子人民幣鈔紙利是，每封利是金額為200元。另外，富士康在深圳的園區，更計劃舉辦過百項活動，包括向春節禮包、有獎遊園活動等，期望能令民眾及工人減少出行。

澎湃新聞網

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