中國電訊設備製造商華為創辦人任正非二女姚安娜（Annabel Yao）早前宣佈正式進軍娛樂圈。內地一名聲稱認識姚安娜的女子，於上周六（23日）在網上發表影片大爆對方出道前醜聞，指姚曾經在學校欺凌及排擠窮學生，導致他們最終退學，引起網民熱議，不過現時已無法在微博找到相關片段。

爆料女子名為蒲孟如，她在片段中自稱在2016年進入波士頓學院，並於2017年成為哈佛韓國研究所學生代表，與姚安娜認識約5年。她說，姚安娜其實並非之前網傳的美籍，而是香港籍，在英國牛津市長大，所以一直以英語為母語，至中學才移居上海；大學一年級時，姚安娜對中文的理解能力仍非常差，多用英語和同學溝通，平日發出的訊息以繁體字為主，到大學三年級時接觸大量內地朋友，才開始熟練地使用中文。

蒲孟如又稱，21歲前的姚安娜，非常優秀和自律，她當時是憑藉自己的實力進入長春藤聯盟（Ivy League）的大學；自從姚安娜從微軟（Microsoft）實習回來，以及參加巴黎名媛舞會後，她的心態便開始轉變，「即使家人（孟晚舟）出事的時候，也是一直沒有被影響地往返哈佛的那些派對中。或者是，普通學生都在圖書館裏溫書、備考、寫論文的時候，她（姚安娜）好像一直在巴黎看秀（睇騷），或是在拉斯維加斯遊樂」。

蒲孟如最後更表示：「如果大家有興趣的話，可以致電哈佛大學的本科教務處，詢問是否在2017年、2018年和2019年，都有窮人家出身、拿着哈佛全額獎學金的中國大陸學生因為受到一定程度的校園排擠，而出現休學退學的情況」。她強調，爆料並非打算造謠，「只想反映一個客觀的事實」，並透露當時她的一名哈佛心理學系師妹，就是經其輔導後送回內地。

有網民質疑蒲孟如所謂的爆料其實是炒作，蒲孟如之後再發表第二條影片回應爭議。她強調自己「不昧良心，不畏資本」，沒有故意詆毀姚安娜，「一切都是自己知道並如實複述」，還透露當年與姚安娜一起被哈佛錄取的8名中國學生，去年包括姚安娜在內只有6人畢業，其中一位未有畢業的女學生就曾是她的好友。

不過，現時在微博已無法搜尋到有關片段，有網民留言稱，「厲害，相關微博全被下架了」、「微博真的沒有蒲孟如，搜了都是空白，真的太可怕」、「為甚麼還沒有熱搜，如果是真的話，姚二公主怕是涼了」。

新浪微博／《蘋果》資料室

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