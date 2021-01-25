國家文化和旅遊部前副部長李金早，因嚴重違紀違法問題，被中央紀委國家監委正式立案審查調查並雙開（開除黨籍及公職）。

中央紀委國家監委在有關通報中指，李金早「對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，出爾反爾、欺騙組織，搞迷信活動」；頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物，在組織函詢時不如實說明問題；利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；把公權力異化為謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

中央紀委常委會已獲中共中央批准，決定給予李金早開除黨籍處分，並由國家監委給予開除公職處分，並收繳其違紀違法所得，以及將他涉嫌犯罪的問題移送檢察機關依法審查起訴。

63歲的李金早，湖北仙桃人，1976年2月入黨，1978年12月參加工作，中國社會科學院經濟學博士研究生。他自2001年10月任廣西壯族自治區黨委常委。2011年10月，李金早任商務部副部長，3年後轉任國家旅遊局局長。2018年3月，國家機構改革後，李金早任文化和旅遊部黨組副書記、副部長，分管中央文化和旅遊管理幹部學院、文化和旅遊部恭王府博物館、文化和旅遊部人才中心、文化和旅遊部民族民間文藝發展中心。

《新京報》

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