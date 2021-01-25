曾經在雲南、西藏攀爬逾70座冰川的「西藏冒險王」王相軍，去年12月在西藏那曲拍攝依嘎冰川瀑布時，失足掉入冰川暗河死亡，終年30歲。但王相軍的死亡是否純屬意外，在內地網絡引起熱烈討論，繼日前有人發現王相軍逝世前發佈的影片曾有可疑對話外，王相軍的家屬亦質疑同伴小左的證詞，但未有得到滿意的回覆，小左目前更拒絕與王相軍家屬再聯絡。

王相軍出事時，小左身上的電話拍下了王相軍落水的片段，王相軍弟王龍查看片段時，發現該段長32秒的片段是2020年12月20日早上9時許拍攝，但小左曾說過，拍攝王相軍落水的時間大約是11時，又補充「具體時間不太確定」。對此，小左解釋是因為手機在沒信號的地區，「拍攝的時間會有錯亂」。

小左亦曾提到，王相軍失足掉入的暗河，河水湍急，他當時想試圖拉他上岸，但自己也被拖入河中。小左後來爬上來後，他和同伴還想回去救王相軍，但王相軍身上的羽絨衣吸水後變得很重，最終王相軍被水沖走。但王相軍的母親何幫瓊質疑，兒子有7、8年冰川探險經驗，若小左能從冰川暗河中爬上來，為甚麼王相軍不行？何幫瓊認為小左說的一切「不知該不該信」。

王相君父親王東表示，目前聯繫不上小左，無論是打電話或發微信，小左都不回，王東覺得小左可能欺騙他們。

早前亦有網民在王相軍逝世前一天（2020年12月19日）所發佈的影片中，通過降噪慢放等技術，聽到有多人對話的聲音，例如「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。

綜合以上，王龍對於哥哥是否死於意外有保留，已透過律師與西藏嘉黎縣警方溝通，並提出一些疑點，希望當局可以調查清楚。

事件中的另一主角小左，事後曾多次表達哀傷，包括指未能接受王相軍離去，又指王相軍生命短暫卻足夠璀璨，祝他一路走好。對於網上有聲音懷疑事件別有內情，小左曾發佈短片要求網民不要扭曲事實真相，並講述了王相軍落水，以及他施救的過程，小左結尾時亦提到，「誰想發生這種意外啊！何必讓我一個活着的人更痛苦」。

對於短片中出現可疑對話，小左認為是無稽之談，又指「如果我有問題，警察肯定把我抓了」。小左亦質疑，最初指控他謀殺的，是一位有80多萬粉絲的博客，而該博客的粉絲數量短短數天內增多10多萬。

嘉黎縣警方表示，近期會派民警到四川展調查。

澎湃新聞網

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