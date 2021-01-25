筆名「元淦恭」、不時撰寫分析中國問題文章的內地傳媒人王箐豐，今日突然在網上發出求助信，表示自己去年８月開始，一直遭到浙江國安廳和杭州國安局的審查，並被「誣指」與境外勢力有聯繫，以及洩露與國安有關的情報。王箐豐忍無可忍，狠批浙江當局打着國安旗幟製造「恐怖」，而他拒絕配合當局對他無中生有的審查。

王箐豐在這封求助信的開首，就指「我已別無選擇」，又稱當該信在微信朋友圈廣傳時，他很可能已經失去自由。王箐豐在信中憶述，去年8月8日上午，浙江省國安廳、杭州國安局闖入其家中，把他帶往審訊，「度過了6天艱難的審查時間」。隨後，他又多次被帶往審查談話，在巨大的精神壓力下度過了整整5個月。

王箐豐表示，有關當局對他的指控極其荒唐，「他們自始至終要求我供述和境外勢力的聯繫，並且說洩露了和National Security（國家安全）有關的情報。」他自言，只是一介草民，從來不掌握任何國家秘密和情報，又指自己曾是「克里姆林宮學」（意指俄國政治）愛好者，但撰文均是根據歷史經驗和公開訊息進行分析，絕不掌握任何法律定義上的情報。然而，有關當局還是對他進行了很長的審查，並認定他「對抗調查，拒不交代」。

至上周四，國安單位對王箐豐發出了最後通牒，警告他不再交代清楚問題，就要被拘傳、指定監視居住，最後更可能被審訊判監。但王箐豐始終搞不清楚自己所犯何事，而國安人員也只拋下一句暗示：「對於那些吃GCD政策好處的飯，又要砸GCD的鍋的人，我們把你飯碗砸掉還是很容易的。」

王箐豐感到冤枉，最後決定不再忍受，公開自己的遭遇，以及作出反擊，指控浙江有關當局打着國安旗號，製造恐怖，同時懷疑有人胡亂辦案，將他當成「關鍵績效指標」，拿來填數。

公開資料顯示，筆名元淦恭的王箐豐，是內地資深傳媒人，寫過許多深入分析中國問題的文章，2016至2019年間不時有文章刊載於端傳媒網站，同時也為內地觀察者網撰文。而他以「元淦恭」開設的個人facebook，自2016年11月就沒有再更新，當中記述他曾到香港及台灣旅遊的一些見聞，而最後一篇貼文是談論共產黨國家的政治性法律，和憲政民主國家的政治性法律根本不同。

《蘋果》記者

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