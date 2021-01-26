德國的親中政策，在總理默克爾（Angela Merkel）管治下，一直為外界所詬病。默克爾所屬的「基督教民主聯盟」（基民盟，CDU）日前舉行黨代表大會，被美國及其盟友聯手封殺的中國電訊設備製造商華為（Huawei），竟是會議的贊助商，還被排在感謝名單首位。有德國學者指出，近年中共透過迂迴手段經濟滲透西方國家各基層領域，並批評執政基民盟與北京的鎮壓工具合作。

基民盟在德國巴登－符騰堡（Baden-Wurttemberg）的分部，在上周六（23日）舉行第75屆黨代會，在武漢肺炎疫情肆虐的背景下，首次以數碼化方式召開會議。 其官網除發佈會議視像和議程介紹外，還照慣例鳴謝資助企業和機構。令人震驚的是，感謝名單的首位竟是備受爭議的華為。

事件引發輿論關注。德國台裔時評人成世光指出，過去在封殺華為的問題上，德國一直舉棋不定，而此次曝光基民盟的做法，顯示一些基層政黨已將政黨主旨、國家的民主價值等完全拋諸腦後，儼然成為華為的「代言人」。他說，作為德國公民，他不會將選票投給與專制共舞的政黨。

成世光說：「德國在這方面一直沒有警覺性，我在這方面已經不是用失望兩個字可以來做評價了。它已公然的請華為登堂入室而且作它的幫兇、代言人，與魔鬼來擊掌。作為一個德國公民，對極權主義的態度當然是我投票的一個很重要的標準，這樣的政黨，我不會投票給它。」

德國法學學者、《歐華導報》前主編錢躍君表示，巴登-符騰堡州是名車Benz和Porsche的總部所在地，該州一向注重中國市場，這次華為贊助事件顯示該州為了經濟利益而再次背棄德國的民主價值。可見，西方社會要抵制中共的侵蝕，確實要從西方社會的各個層面、各個領域做起。

另外，德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報道，逾百名中國問題專家及人權運動人士聯名發表公開信，呼籲歐盟停止早前與中國簽訂的中歐投資協定。公開信批評這是「建立在對中共性質的幼稚理解上」，歐盟未有要求中國政府承擔有意義的責任，以確保反人類罪行和奴工被終結。公開信又質疑，歐盟能否在與中國打交道時，將經濟與政治完全分開處理。

據報道，聯名的專家包括倫敦政經學院、普林斯頓大學的學者，以及現居德國的世界維吾爾代表大會主席多力坤‧艾沙（Dolkun Isa）、意大利前外交部長迪聖阿加塔（Giulio Terzi di Sant’Agata）、英國威斯敏斯特大學的中國性別權利與人權問題專家埃文斯（Harriet Evans）教授等人。

自由亞洲電台／ 德國《明鏡周刊》/ 德國之聲

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