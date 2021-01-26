中印邊境對峙仍未有迹象緩和之際，印度再出招對中國作出制裁。據印媒報道，印度電子和訊息技術部發佈最新通知，將在今年6月永久禁止59款中國手機應用程式（App），包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和UC瀏覽器等。

根據《印度時報》報道，印度電子和訊息技術部的官員，是因為不滿這些中國公司回應印度政府提出的各種質疑，才發出該項永久禁令。有關質疑，包括這些公司的數據收集和數據處理方法，以及圍繞數據安全和隱私的問題。

報道指，自去年6月起，印度政府已先後對267款應用程式採取「前所未有」的行動，包括去年6月29日禁止包括TikTok、微信、微博在內的59款中國應用程式。至去年7月28日，印度政府已決定開展第二輪禁用中國網絡程式的決定，涉及47間中國公司開發的程式。同年9月2日，印度又宣佈禁用百度搜索等118款中國手機應用程式。之後的11月24日，印度再次宣佈禁用全球速賣通、釘釘等43款中國背景手機應用程式。

中國駐印度大使館發言人嵇蓉曾批評，印度一再以國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，嵇蓉呼籲中印在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏。

《印度時報》／ 路透社

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