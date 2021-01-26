「美國之音」（Voice of America）與「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）過去一直着重對中國、越南、北韓等限制媒體自由的國家的新聞報道及廣播，隨着美國總統拜登（Joe Biden）上台後，特朗普時代被安插到這兩個機構的高層紛紛辭職，過去被特朗普人馬踢走的資深編輯人員再度陸續回巢，並將致力重建與聽眾、讀者以及消息來源之間的信任。

據悉，前朝政府獲特朗普欽點為美國國際媒體署（USAGM）行政總裁、保守派電影製作人派克（Michael Pack），在上周拜登就職總統後數小時火速辭職，拜登接着任命曾任「美國之音」代理總台長的趙克露（Kelu Chao），出任美國國際媒體署代理行政總裁。

公開資料顯示，趙克露來自台灣，其父親是台灣《中央日報》前副社長趙廷俊，趙廷俊過世時，當時的馬英九政府曾頒贈褒揚令，表彰他對台灣新聞的貢獻。而趙克露在台灣政治大學新聞系畢業後，到美國肯特州立大學攻讀雙碩士，之後進入美國之音服務超過20年，曾任美國之音記者、編輯、香港採訪主任、中文網與東亞部主管及代理總台長等職位。

美國國際媒體署，則是美國聯邦政府對外廣播事務的獨立機構，負責管理美國之音、古巴廣播辦公室，並監管自由歐洲電台／自由電台、自由亞洲電台和中東廣播網等非營利組織。

另外，自由亞洲電台要員方貝（Bay Fang，譯音）去年6月間遭派克開除後，本月24日已回巢，重新擔任自由亞洲電台總裁一職。公開資料顯示，方貝畢業於哈佛大學，曾在奧巴馬時代擔任副助理國務卿，專責歐洲及歐亞公共外交及事務。而她在「自由亞洲電台」任內，負責監督北韓強迫勞役與中國維吾爾拘留營等調查報道。

資深記者羅培茲（Yolanda Lopez）則接替保守派作家芮里（Robert Reilly），暫代「美國之音」台長一職。至於先前跟羅培茲一同被調職的美國之音白宮記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara），亦將重返原職。

自由亞洲電台駐華府發言人馬哈詹（Rohit Mahajan）表示：「我們的成功仰賴與觀眾和消息來源建立信任」，又謂：「失去那種信任造成的破壞性影響很讓人擔心，那不只會傷害我們的信譽，更會危及記者與他們做事的能力。」

而趙克露則說：「我對這些領導人很有信心，相信他們能確保獨立、客觀和專業的新聞工作，維持最高標準。」

中央社／ 世界新聞網

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