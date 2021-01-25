中國文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早昨被雙開，即開除黨籍和開除職務處分。中共中紀委通報指，李金早對中共不忠誠不老實，對抗組織審查，出爾反爾、欺騙組織，搞迷信活動，以公權力謀取私利，非法收受巨額財物，除雙開外，還將其違法所得的財物收繳，並移送檢察機關，審查起訴。

遼寧政協原副主席落馬

中共中紀委昨通報，李金早頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品，在選拔幹部中，為他人謀取利益並收受財物，利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；把公權力異化為謀取私利的工具，利用職務上的便利在經營企業、承攬工程等方面為他人謀取利益，故決定開除其黨籍和公職，並終止他在中共的十九大代表資格，涉犯罪問題將移送檢察機關審查起訴。

李金早於去年7月已被立案調查。根據公開紀錄，李金早1994年出任桂林市副市長，自此在廣西任職。

至2011年離開廣西，出任商務部副部長，三年後轉任國家旅遊局局長。2018年3月，中國國家機構改革後，李金早任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。

此外，中央紀委國家監委網站昨晚發佈消息稱，遼寧省政協原副主席李文喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，成為2021年被公佈落馬的「首虎」。71歲的李文喜曾任遼寧省公安廳廳長，是薄熙來在遼寧任省長時的舊部，海外中文媒體在2014年曾傳他被查，並指他協助令計劃、薄熙來、徐才厚和周永康「新四人幫」的政變。

中紀委網站