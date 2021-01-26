電腦業巨企萬國商業機器（IBM）中國研究院創立逾25年，近日被傳已關閉；IBM其後回應指，這是為了調整在中國的研發佈局，更好地適應全球混合雲（Hybrid cloud）和AI業務發展，有指IBM的決定與研究單位難獲利有關。

IBM中國研究院創立於1995年，是IBM全球12個研究實驗室之一。有關的消息起初由微博網友「馬力在���群」於上周六（23日）透露，指IBM中國研究院關閉「悄無聲息，歷史車輪滾滾向前」。

有內媒其後向IBM求證，對方發表聲明稱：「為了以最佳的方式支持中國客戶向人工智慧和混合雲轉型，幫助他們把握國家投資於新基建和數碼經濟所帶來的歷史機遇，IBM正在變革我們在中國的研發布局」，又指IBM在中國的專家將與中國客戶和合作夥伴協作創新，利用IBM中國開發實驗室、IBM中國系統實驗室以及遍布全國的客戶創新中心，使得中國客戶和業務合作夥伴受益。

不過，IBM並未透露研發佈局調整的具體細節以及受影響的員工範圍。內媒報道指，未來IBM在中國會將所有的研發部門整合起來，統一由IBM大中華區首席技術主任謝東領導，並將更加聚焦混合雲和人工智能AI的發展。

IBM中國研究院的研究領域橫跨多個學科及行業，重點研究項目包括大數據分析、雲端運算（Cloud Computing）、「物聯網」（Internet of Things）及認知計算的技術創新及應用。在認知計算領域，最出名的成果是2011年研發出自然語言人工智能系統Watson，曾被打算用作醫療輔助；據研究人員介紹，Watson每秒可以處理500GB數據，相當於1秒閱讀100萬本書，該系統於2011年在美國問答遊戲電視節目《Jeopardy!》上擊敗兩名人類冠軍選手，一戰成名。

新浪財經刊文指出，近年不少外國科技公司相繼退出中國，如雅虎（Yahoo）、甲骨文（Oracle）相繼關閉在中國的研發中心，「在持續頹勢業績影響下，關閉不能產生太多經濟效益的研究中心，似乎成了IBM最好的自救方式」。

有分析則指，這是新時代中美科技脫鈎局面下，外國企業作出戰略調整的一種方式；另一方面，中國國內企業開始紛紛建立研究院，例如華為就在各地設立研究所負責生產線研發，形成鮮明對比。

中央社／第一財經／新浪財經

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